Bu akşam Tv'de ne var? 21 Ocak Salı günü Tv yayın akışları haberimizde
Bu akşam Tv'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Diziler verdiği yılbaşı tatili sonrası yeni bölümlerini yayınlamaya başladılar. İzleyiciler bu akşam televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Bu akşam 20:30’da ATV'de Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçı ekranlara gelecek. Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 28 Ocak’ta yayınlanacak. 21 Ocak Salı günü Tv yayın akışları haberimizde...
Bu akşam Tv'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Diziler verdiği yılbaşı tatili sonrası yeni bölümlerini yayınlamaya başladılar. İzleyiciler bu akşam televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Çocuk dizisi ekranlara geliyor. Yeni dizi olan Tutanamayanlar ve Ramo da Salı günleri yayınlanan diziler arasına katıldılar. Peki bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? 21 Ocak Salı ATV, Fox TV, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı haberimizde yer alıyor.
21 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞLARI
ATV YAYIN AKIŞI
ATV’de bu akşam 19:45’te Kupa Günlüğü, 20:30’da Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçı yayınlanacak. 22:40’ta ise Hercai dizisinin tekrarı yayınlanacak.
Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 28 Ocak’ta yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star TV’de 20:00’de Çocuk dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show TV’de 20:00’de Ramo dizisi yayınlanacak. 22:30’da ise dizi tekrar ekrana gelecek.
KANAL D YAYIN AKIŞI
Kanal D’de 20:00’de Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
TRT 1’de Tutunamayanlar dizisi 20:00’de ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox TV’de 20:00’de Kadın dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına geçecek.
TV 8 YAYIN AKIŞI
TV 8’de 20:00’de Müslüm filmi yayınlanacak.
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