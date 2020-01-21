Bu akşam Tv'de ne var? 21 Ocak Salı günü Tv yayın akışları haberimizde

Bu akşam Tv'de ne var? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Diziler verdiği yılbaşı tatili sonrası yeni bölümlerini yayınlamaya başladılar. İzleyiciler bu akşam televizyonda hangi dizilerin yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Salı günleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın ve Çocuk dizisi ekranlara geliyor. Yeni dizi olan Tutanamayanlar ve Ramo da Salı günleri yayınlanan diziler arasına katıldılar. Peki bu akşam hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? 21 Ocak Salı ATV, Fox TV, Kanal D, Show TV, Star TV yayın akışı haberimizde yer alıyor.

21 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞLARI

ATV YAYIN AKIŞI

ATV’de bu akşam 19:45’te Kupa Günlüğü, 20:30’da Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçı yayınlanacak. 22:40’ta ise Hercai dizisinin tekrarı yayınlanacak.

Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü 28 Ocak’ta yayınlanacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de 20:00’de Çocuk dizisi yeni bölümü ile ekrana gelecek.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Ramo dizisi yayınlanacak. 22:30’da ise dizi tekrar ekrana gelecek.

KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Hekimoğlu dizisinin yeni bölümü yayınlanacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de Tutunamayanlar dizisi 20:00’de ekrana gelecek.

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de 20:00’de Kadın dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına geçecek.

TV 8 YAYIN AKIŞI

TV 8’de 20:00’de Müslüm filmi yayınlanacak.