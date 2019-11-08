8 Kasım FOX, Kanal D, Star TV, TRT, ATV yayın akışı merak ediliyor. Bugün Mevlid Kandili idrak ediliyor. Bugün Mevlid Kandili'ne özel bazı kanallarda dizi saatlerinde değişiklik yapılırken, gece kuşaklarında da kandil programlarına yer verildi. Bu akşamı evde geçirecek vatandaşlar "Bu akşam televizyonda neler var? Kandil programları hangi kanallarda?" sorularının yanıtını araştırıyor. Kanalların yayın akışları haberimiz içerisinde yer alıyor..

8 KASIM FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00’de Yaparsın Aşkım yeni bölümü yayınlanacak. 00:15'te ise Fatih Savaş ile Mevlid Kandili özel programı yer alacak.

8 KASIM SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV’de 20:00’de Güldür Güldür Show yeni bölümü ekrana gelecek. 23:30'ise Mustafa Karataş ile Mevlid Kandili canlı yayını olacak.

8 KASIM ATV YAYIN AKIŞI

8 Kasım'da ATV’de 20:00’de Hercai dizisi yeni bölüm ekrana gelecek. 00:20'de ise Nihat Hatipoğlu Mevlid Özel programı yayınlanacak.

8 KASIM STAR TV YAYIN AKIŞI

8 Kasım'da Star TV’de 20:00’da Sevgili Geçmiş dizisi yeni bölüm yayınlanacak.

8 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D’de 20:00’de Arka Sokaklar yeni bölüm ekrana gelecek.00:15'te ise M.Fatih Çıtlak Mevlid Kandili özel programı yayınlanacak.

8 KASIM TRT 1 YAYIN AKIŞI

TRT 1’de 19:45’te Mevlid Kandili özel yayını olacak. Payitaht Abdülhamid ise 21:00'de başlayacak.

8 KASIM TV8 YAYIN AKIŞI

TV8’de 20:00’de Arif V 216 filmi ekrana gelecek.