Boynunda vurulan genç gazetecilere böyle seslendi: 'Boynundan vuruldu, ölmedi. Alamıyorlar canını' yazın!
Zonguldak'ta boynundan vurulan 24 yaşındaki Ogün Bekar, kaldırıldığı hastanede görüntü almak isteyen gazetecilere, "'Boynundan vuruldu, ölmedi. Alamıyorlar canını' yazın" dedi.
Olay, sabah saatlerinde, Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesindeki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Ogün Bekar ile akaryakıt istasyonunda çalışan Fadıl Ö., ilk olarak telefonda tartıştı. Bunun üzerine Bekar, akaryakıt istasyonuna giderek, Fadıl Ö. ile tartışmayı sürdürdü. Buradaki tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Fadıl Ö., tabancayla Bekar'ı boynundan vurarak, yaraladı. Fadıl Ö., olay yerinden kaçarken, Bekar ise çevredekiler tarafından özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalede bulunduğu Bekar, daha sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sedyeyle hastaneden çıkarılan Ogün Bekar, gazetecilere, "'Boynundan vuruldu, ölmedi. Alamıyorlar canını' yazın" diye seslendi.
Fadıl Ö. ise polis ekiplerince silahıyla Alaplı ilçesinde yakalanıp, gözaltına alındı.
(DHA)
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