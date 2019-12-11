Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor

  • Bist 100
    107796
  • Dolar
    5,8100
  • Euro
    6,4421
  • Altın
    274,0530
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nde sona yaklaşıldı Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nde sona yaklaşıldı
Yeni nesil uzun menzilli füze ilk uçuş testini tamamladı Yeni nesil uzun menzilli füze ilk uçuş testini tamamladı
Doya Doya Moda Sündüz kimdir? Doya Doya Moda Sündüz nereli, kaç yaşında? Doya Doya Moda Sündüz kimdir? Doya Doya Moda Sündüz nereli, kaç yaşında?
Rusya: ABD’nin yaptırımları yüzünden Kuzey Akımı-2 de TürkAkım da durmayacak Rusya: ABD’nin yaptırımları yüzünden Kuzey Akımı-2 de TürkAkım da durmayacak
"Türkiye'nin Afganistan barışı için çabaları sürüyor" "Türkiye'nin Afganistan barışı için çabaları sürüyor"
85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? 85. dönem ÖGG sınav soruları yayınlandı mı? 85. Özel Güvenlik sınav sonuçları 2019 açıklandı mı? 85. dönem ÖGG sınav soruları yayınlandı mı?
Kız yurdunu ayağa kaldıran olay Kız yurdunu ayağa kaldıran olay
Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'nın teleferik sistemi bulundu Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK'nın teleferik sistemi bulundu
Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor Yabancı ekonomistler TCMB'den faiz indirimi bekliyor
Tuğçe'yi asansör boşluğuna itmişti... Serbest bırakıldı! Tuğçe'yi asansör boşluğuna itmişti... Serbest bırakıldı!
Şehit Esma Çevik kimdir? Esma Çevik evli miydi? Esma Çevik'in hayatı... Şehit Esma Çevik kimdir? Esma Çevik evli miydi? Esma Çevik'in hayatı...
Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam! Demet Akalın ve Berkay arasında yeni kriz: Aynı sahneye çıkmam!
KKTC: Libya ile anlaşma Doğu Akdeniz meselesine önemli boyut getirdi KKTC: Libya ile anlaşma Doğu Akdeniz meselesine önemli boyut getirdi
Ekonomistler 200-250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor Ekonomistler 200-250 baz puanlık faiz indirimi bekliyor
Ceren Özdemir cinayeti üzerinden birileri Ordu’yu kirli planlarına alet mi etmek istiyor? Ceren Özdemir cinayeti üzerinden birileri Ordu’yu kirli planlarına alet mi etmek istiyor?
Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili çok konuşulacak iddia: Ordu, kirli bir plana mı alet edilmek isteniyor? Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili çok konuşulacak iddia: Ordu, kirli bir plana mı alet edilmek isteniyor?
Beşiktaş'tan Tarkan Serbest sürprizi Beşiktaş'tan Tarkan Serbest sürprizi
PKK’lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi PKK’lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi
Sanayide verimlilik arttı Sanayide verimlilik arttı
Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları 10. gününde Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları 10. gününde
Sosyal medya uzmanları fenomenlerin gençler üzerindeki etkilerini anlattı Sosyal medya uzmanları fenomenlerin gençler üzerindeki etkilerini anlattı
Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verdi Cari işlemler hesabı ekimde 1 milyar 549 milyon dolar fazla verdi
Borsa güne yatay başladı Borsa güne yatay başladı
Dolar/TL 5,8050 seviyesinden alıcı buluyor Dolar/TL 5,8050 seviyesinden alıcı buluyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Aralık 2019 Çarşamba 10:40:11 | Son Güncelleme: 11 Aralık 2019 Çarşamba 10:42:02

Boşanabilmek için 18 yıldır görmediği eşini arıyor

İzmir’de 1990 yılında Mehmet Görür’le evlenen Hülya Görür (46), tam 18 yıldır göremediği eşinden boşanmak istiyor ancak Almanya’da yaşayan eşinin adresi belli olmadığı için boşanma gerçekleşemiyor. 26 yaşındaki engelli oğluna hem anne hem de baba olan Hülya Görür, Ben artık bu adamın soy adını taşımak istemiyorum. Neredeyse 30 yıllık evliliğimizde 14 ay beraber yaşayabildik. Aradan yıllar geçti, 30 yıllık kocamı görsem tanıyamam dedi.

İzmir’de yaşayan 46 yaşındaki Hülya Görür, 1989 yılında Almanya’dan İzmir’e tatile gelen Mehmet Görür ile tanıştı. Mehmet Görür’e aşık olan Hülya Görür, ailesinin karşı çıkmasına rağmen sevdiği adamla 1990 yılında evlendi. Hülya Görür’ün aktardığına göre, Mehmet Görür kısa bir süre sonra Almanya’ya döndü, Hülya Görür de 6 ay sonra eşinin yanına gitti. 8 ay Almanya’da yaşayan Görür çifti, Türkiye tatili sırasında tartışınca Mehmet Görür, eşine haber vermeden Almanya’ya döndü. 8 ay sonra geri dönüp af dileyen Mehmet Görür, eşini ikna etti ve onu da alarak Almanya’ya tekrar döndü. Ancak çift anlaşamadı ve Hülya Görür 3 aylık hamileyken Türkiye’ye ailesinin yanına yerleşti.

"EŞİMİ 18 YILDIR GÖRMEDİM"

Oğlu Utku 7 yaşına gelene kadar eşinin kendileriyle ilgilenmediği için 2000 yılında boşanma davası açtığını belirten Hülya Görür, “Son celsede eşim tekrar Türkiye’ye geldi ve barışmak istedi. Çocuğumun isteği üzerine onunla yine barıştım. Barıştan sonra bir sene boyunca bizi Almanya’ya götüreceğine dair oyaladı. 2001 yılında ise oğlum büyük bir kaza geçirerek engelli kaldı. Kaza sonrası sadece 9 ay bizimle ilgilendi. Çok büyük sorunlar yaşadım ama 9 ay sonra hiçbir şekilde aramadı. En son geldiğinde fuara gitmiştik, fotoğraf çektirmiştik. O son fotoğraf oldu. 18 yıldır eşimi görmedim” diye konuştu.

Görür, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde yaşadığını tahmin ettiği eşinin adresine ulaşamadığı için 2015 yılında açtığı boşanma davasının sonuçlanamadığını ve yetkililerden yardım beklediğini belirtti.

"BULURSAM BOŞANACAĞIM"

Eşini 18 yıldır bulamadığını kaydeden Görür, “Boşanma davasını 2015 yılında açtım ancak dava feshedildi. Çünkü eşimi bulamıyoruz. Ben boşanamıyorum. Adamı bulamıyorum, ailesine soruyorum ama ‘bilmiyoruz’ diyorlar. Eşimi bulursam boşanacağım. Benim eşim Düsseldorf şehrinde yaşıyor ama adresine ulaşamadığımız için dava açamıyorum. Dilekçelerim sürekli geri geliyor. Bana yardım edin. Eşim 18 yıldır bizi ne arıyor, ne soruyor. Bu nasıl bir evlilik bilemiyorum. Onun soy adını taşımak istemiyorum. Utku doğduğundan beri çalıştım, çocuğuma hem anne hem baba oldum. Ben onu kimseye muhtaç etmeyeceğim. Eşim, oğlum kaza geçirdiğinde ‘özürlü kalacaksa ölsün’ diyebilen bir insan. Bu adamdan kurtulmak istiyorum. Neden benimle boşanmadığını anlamıyorum. Ailesi ‘oğlumuzu bulamıyoruz’ diyor ama aslında biliyorlar. Aramıyorsun, sahip çıkmıyorsun, soy adını neden bana veriyorsun? Allah beni tez zamanda inşallah kurtarsın. 30 yılda anca 14 ay beraber kalabildik. Onun dışında hep ayrıydık. Aradan yıllar geçti, 30 yıllık kocamı görsem tanıyamam” ifadelerini kullandı.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ