Bonkör müşteri: 2019 model bahşiş 

David ve Sheila Harrison çifti, ABD’nin Rogers kentindeki bulunan bir Meksika restoranın 13 yıldır müdavmi. Haftada en az bir kez gittikleri restoranda çalışan Marie Elena Barragan ise çiftle yıllardır tanışıyor. Restorana her gittiklerinde Marie sayesinde güzel vakit geçiren karı koca, genç garsona emeklerinin karşılığını vermek istedi. Önceki gün 135 bin lira değerinde 2019 model kırmızı bir otomobil alarak Barragan’a hediye etti. Şoke olan garson, bonkör müşterilere minnettar olduğunu söyledi.