  • Bist 100
    120792
  • Dolar
    6,0468
  • Euro
    6,5512
  • Altın
    307,6780
İstanbul
4 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elazığ'daki 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası hasarlı bina çöktü Elazığ'daki 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası hasarlı bina çöktü
Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist yakalandı Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist yakalandı
HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son HDP önünde eylem yapan bir aile için daha mutlu son
BM İdlib için ateşkes çağrısı yaptı BM İdlib için ateşkes çağrısı yaptı
3600 ek gösterge konusuna Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama! 3600 ek gösterge konusuna Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama!
Deniz Baykal'a kaset kumpasının perde arkası! 'Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’ Deniz Baykal'a kaset kumpasının perde arkası! 'Darbeci askerler sivil mahkemede yargılansın’
Elazığ'daki 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası hasarlı bina çöktü Elazığ'daki 4.2 büyüklüğündeki deprem sonrası hasarlı bina çöktü
Stajyer avukatın sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçildi Stajyer avukatın sosyal medya paylaşımı sonrası harekete geçildi
Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacak Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacak
Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüştü Türk ve Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüştü
AK Parti MYK toplandı AK Parti MYK toplandı
Çocuklarının gözü önünde eşini vahşice öldürdü! Kan donduran ifade; "Eşimi uyandırdım. 'Çocuklar benden mi ?'dedim..." Çocuklarının gözü önünde eşini vahşice öldürdü! Kan donduran ifade; "Eşimi uyandırdım. 'Çocuklar benden mi ?'dedim..."
Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında bulunan DNA örneği inceleniyor Metruk evde öldürülen Muhammed'in tırnak arasında bulunan DNA örneği inceleniyor
Üniversite öğrencisi apart dairesinde halatla boynundan asılı halde bulundu Üniversite öğrencisi apart dairesinde halatla boynundan asılı halde bulundu
Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geleneksel tedavilere başvuruluyor Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geleneksel tedavilere başvuruluyor
Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı arttı Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı arttı
Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı Norveç'teki cami saldırganı için terör suçundan iddianame hazırlandı
Bircan Bali: Bebeğimizi aynı çatı altında büyüteceğiz Bircan Bali: Bebeğimizi aynı çatı altında büyüteceğiz
Pakistan'da korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var Pakistan'da korkunç saldırı! Çok sayıda ölü var
İşte otomobildeki cinayetin perde arkası! 4800 TL için canından olmuş! İşte otomobildeki cinayetin perde arkası! 4800 TL için canından olmuş!
Şikayet yağmıştı! 'Çukur' ve 'Yasak Elma'ya ceza! Şikayet yağmıştı! 'Çukur' ve 'Yasak Elma'ya ceza!
Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi Danla Bilic, Survivor'da yarışan arkadaşına sesini yükselten Yasin Obuz'a tepki gösterdi
Swati Dlamini Mandela: Teknoloji ve yapay zeka teknolojileri fakirliğin giderilmesinde önemli rol oynayabilir Swati Dlamini Mandela: Teknoloji ve yapay zeka teknolojileri fakirliğin giderilmesinde önemli rol oynayabilir
Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi Ekmekte zam tartışması Fırıncılar Federasyonu ile İBB'yi karşı karşıya getirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Şubat 2020 Pazartesi 20:17:26 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 20:18:37

Bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist yakalandı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İhbar hattına gelen bir ihbar üzerine 41 plakalı bir otomobili takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından otomobil, yaklaşık 10 gün önce merkez Nilüfer İlçesi Demirci Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilde PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen H.D. ve F.K. gözaltına alındı.

Büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkan iki teröristin sorgulamalarında elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanmış 5,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

4'Ü DE TUTUKLANDI

Terörle Mücadele ekipleri teröristlere yardım ettikleri belirlenen N.E.'yi Antalya'da, B.K.'yi de Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarla yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER