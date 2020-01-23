BİM'e yarın neler geliyor? BİM 24 Ocak aktüel ürünler listesi haberimizde

BİM'e yarın neler geliyor? BİM 24 Ocak aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri raflarını aktüel ürünlerle dolduruyor. BİM müşterileri, bu hafta hangi aktüel ürünlerin geleceğini merak ediyor. BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, İnox Metalik Ankastre Set 999 TL'den, Huawei Y5 2019 cep telefonu 899 TL'den satılıyor. BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde.

BİM'E YARIN NELER GELİYOR?

BİM 24 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, İnox Metalik Ankastre Set 999 TL'den, Huawei Y5 2019 cep telefonu 899 TL'den, Hometech PC Alfa 8 mb tablet 399 TL'den, Suni Deri Mont Erkek 99 TL'den, granit set 2'li 75 TL'den, yuvarlak tepsi 9,95 TL'den, ütü masası bezi 9,95 TL'den, kapı önü paspası 19,95 TL'den satılıyor.

BİM 24 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLERİ LİSTESİ