BİM'e bu hafta neler geliyor? 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu

22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. BİM her hafta Salı ve Cuma günleri aktüel ürünlerle raflarını dolduruyor. BİM'e bu hafta neler geliyor? 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Bu hafta BİM'de Vestel Go Cep Telefonu 529 TL, 3 katlı ayakkabılık 185 TL, katlanır yatak 169 TL, suni deri mont 99 TL, çift kişilik pamuklu battaniye 47,50 TL'den satılıyor. 22 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimizde yer alıyor.

BİM'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

Vestel Go Cep Telefonu 529 TL, 3 katlı ayakkabılık 185 TL, katlanır yatak 169 TL, suni deri mont 99 TL, çift kişilik pamuklu battaniye 47,50 TL, katlanır yer sofrası 49,90 TL, borcam çok amaçlı kase 9,95 TL, seramik salata kasesi 19,90 TL, sebze koruyucu 5,95 TL, bölmeli cam saklama kabı 13,50 TL, dikiş makinesi 299 TL, silikon tabancası 21,90 TL, 3'lü yumak kelebek 14,90 TL, örgü çantası 7,95 TL'den satılıyor.

22 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU