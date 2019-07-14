BİM 19 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
BİM 19 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? sorusunun yanıtı cevap buldu. Her hafta müşterilerine cazip ürünleri indirimli sunan BİM'in aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM'de Salı ve Cuma günleri aktüel ürünler raflardaki yerini alıyor. BİM'de bu hafta yine birbirinden güzel ürünler tüketicilerle buluşacak. BİM'de Keysmart Derin Dondurucu 1,399,00 TL'den, Samsung J4 Plus Cep Telefonu 999,00 TL'den, Dijitsu Tezgah Altı Mini Buzdolabı 549,00 TL'den ve Kumtel Mini Fırın 139,00 TL'den satışa sunulacak. BİM 19 Temmuz aktüel ürünler kataloğu sizlerle...
BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? sorusunun yanıtı müşteriler tarafından merak ediliyordu. BİM 19 Temmuz Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Müşteriler tarafından yoğun ilgi gören aktüel ürünlerde bu hafta sürprizlerle dolu. Birbirinden avantajlı ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de Keysmart Derin Dondurucu 1,399,00 TL'den, Samsung J4 Plus Cep Telefonu 999,00 TL'den, Dijitsu Tezgah Altı Mini Buzdolabı 549,00 TL'den müşterileri sunulacak. BİM 19 Temmuz aktüel ürünler listesi sizlerle...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE BU HAFTA NELER VAR?
BİM'de Keysmart Derin Dondurucu 1,399,00 TL'den, Samsung J4 Plus Cep Telefonu 999,00 TL'den, Dijitsu Tezgah Altı Mini Buzdolabı 549,00 TL'den ve Kumtel Mini Fırın 139,00 TL'den satışa sunulacak.
BİM 19 TEMMUZ CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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