BİM 12 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? yoğun bir şekilde araştırılıyor. Tüketicilerine uygun fiyat avantajı sunan BİM'de her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. BİM'de bu hafta Keysmart Çamaşır Makinesi 1,299,00 TL'den, Kumtel Ankastre Set 850 TL'den, Çift Akülü Vidalama Seti 165 Parça 299,00 TL'den ve Philips Buharlı Ütü 189,00 TL'den satışa çıkarılacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta Keysmart Çamaşır Makinesi 1,299,00 TL'den, Kumtel Ankastre Set 850 TL'den, Çift Akülü Vidalama Seti 165 Parça 299,00 TL'den ve Philips Buharlı Ütü 189,00 TL'den satılacak.

BİM 12 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!