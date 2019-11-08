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08 Kasım 2019 Cuma 11:54:03 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 11:56:18

Biletine büyük ikramiye isabet ettiğini bayide öğrendi

Kocaeli'de, Milli Piyangonun ekim ayının ikinci çekilişinde çeyrek biletine amorti çıktığını zanneden kadın, seyyar bayi Cafer Öziri sayesinde büyük ikramiyenin sahibi olduğunu öğrendi.

Kocaeli'de, Milli Piyangonun ekim ayının ikinci çekilişinde çeyrek biletine amorti çıktığını zanneden kadın, seyyar bayiden büyük ikramiyenin kendisine isabet ettiğini öğrendi.

İzmit ilçesinde Milli Piyango bileti satan Cafer Öziri AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekim ayının ikinci çekilişinde 3 milyon liranın isabet ettiği bileti kendisinin sattığını söyledi.

Üç çocuk babası 62 yaşındaki Öziri, SGK emeklisi olduğunu ve 34 yıldır milli piyango bayiliği yaptığını belirtti.

19 Ekim çekişinde 3 milyon liranın isabet ettiği "175595" numaralı bileti kendisinin sattığını aktaran Öziri, çekilişten bir gün sonra önce büyük ikramiyeyi tek rakamla kaçıran teselli ikramiyesi kazanan müşterilerine 750'şer lira ödediğini söyledi.

Öziri, şöyle devam etti:

"Büyük ikramiye isabet eden biletin, seri numaralarından benden çıktığını biliyorum. Talihli pazartesi günü geldi. 50 yaşlarında kadın müşteriydi. Elinde iki bilet vardı. Talihli bana, 'Bak düğün yapacaktım, hani bilete ikramiye çıkacaktı. İki çeyrek biletime alt tarafı 24 lira amorti çıktı' dedi. Ben de 'Hanımefendi sizin kalp, şeker, tansiyon gibi bir rahatsızlığınız var mı?' diye sordum. Kadın, 'Yok' dedi. Sandalyeye oturtup, derin derin nefes almasını istedim. Cep telefonundan milli piyangonun resmi sitesini açtım. 'Bilet sizde kalsın, numaraları lütfen söyler misiniz' dedim. Sorgulamaya bastım, 3 milyon lira ikramiye var. Çeyrek bilet olduğu için 750 bin lira. Talihliye, 'Siz doğru insana geldiniz. Allah'ın sevgili kuluymuyşunuz ki size nasip etti. Amorti diye alabilirdim ama bu sizin hakkınız' dedim."

Talihliye su ve çay ikram ettiğini, biletin fotokopisini çektiğini anlatan Öziri, talihliye biletin arkasına adını soyadını yazarak imza atmasını, daha sonra noterden de tasdik ettirmesini tavsiye ettiğini belirtti.

Öziri, "Talihli oğluyla kendilerine ait otomobille biletin parasını almak için Ankara'ya gideceklerini söyledi. Bana 200 lira verdi, 'Senle helalleşmeye geleceğim' dedi. Ben de 'Yola çıkacaksınız 200 lira sizde kalsın, lazım olur. Güle güle harcayın' dedim. Teşekkür etti, gitti." şeklinde konuştu.

"Yanlışa tevessül etmediğim için Allah'a şükrettim"

Talihlinin güvenliği için 3 gün kimseye bir şey söylemediğini ifade eden Öziri, yanlışa tevessül etmediği için Allah'a şükrettiğini anlattı.

Talihlinin şu ana kadar gelmediğini aktaran Öziri, "Ben bir şey beklemiyorum. Beklemiş olsam zaten 750 bin liralık o bileti amorti diye alırdım. İnsanlığın gereğini, olması gerekeni yaptım. Şeytana uymadım diye şükür namazları kıldım. Güle güle harcasınlar." ifadelerini kullandı.

Öziri, daha önce de ikramiye isabet eden bilet sattığını ama böyle hikayesi olan birine şahit olmadığını, talihlilerden gelenlerin de olduğunu ama gelmelerini hiçbir zaman beklemediğini kaydetti.

Talihlinin ikramiyesini hayırlı yerlere harcamasını dileyen Öziri, "Umarım çocuklarına ev alır, kalıcı bir şeyler bırakır. Har vurup harman savurmazlar. Talihlinin yakınlarına da hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

(AA)

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