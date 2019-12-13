13 Aralık 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 23:19:14
Bez bebekle duygu sömürüsü
İstanbul Pendik'te dilencilere yönelik çalışma başlatan zabıta ekipleri, Yenişehir mahallesinde üzerine astığı Açız yazılı dövizle ve kucağında bebekle dilenen bir kadını görünce harekete geçti.
Yakaladıkları kadını, dilenci toplama merkezine götürmek üzere araca bindiren ekipler, kucağında bebek gibi tuttuğu şeyin kumaş parçalarından yapılmış bez bebek olduğunu görünce şaşkına döndü. Götürüldüğü merkezde Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira para cezası kesilen kadın serbest bırakıldı.
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