Bez bebekle duygu sömürüsü

Yakaladıkları kadını, dilenci toplama merkezine götürmek üzere araca bindiren ekipler, kucağında bebek gibi tuttuğu şeyin kumaş parçalarından yapılmış bez bebek olduğunu görünce şaşkına döndü. Götürüldüğü merkezde Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira para cezası kesilen kadın serbest bırakıldı.