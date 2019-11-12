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12 Kasım 2019 Salı 11:30:58 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 11:33:51

Beyoğlu'nda vize merkezi önünde bekleyen kadına demir sopayla saldırdı

Son dakika haberine göre, Beyoğlu'nda vize merkezi önünde bekleyen kadından para isteyen bir kişi, kadının para vermemesi üzerine demir sopayla kadına saldırdı. Kadın hastaneye kaldırıldı

Beyoğlu Dolapdere'de bulunan vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadının yanına yaklaşan yabancı uyruklu bir erkek, kadından para istedi. Kadın parayı vermek istemeyince saldırgan yanında getirdiği inşaat demirini 4-5 kere kadına sapladı. Kadın kanlar içinde yerde kalırken, saldırganı çevredeki vatandaşlar döverek etkisiz hale getirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Polisin gözaltına aldığı saldırgan da ambulansla hastaneye götürüldü. Saat 10.15'te meydana gelen olay sonrası çevredeki vatandaşlar saldırgana tepki gösterdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

 

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