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23 Ağustos 2019 Cuma 09:09:46 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:24:13

Beşiktaş’ta denize girdikten sonra boğulan şahsın cesedi çıkarıldı

Beşiktaş iskelesinde arkadaşıyla denize girdikten sonra dalgalara kapılarak kaybolan şahıs bulundu. Kaybolduktan sonra boğulan Bayram Demir’in cesedi 4 saat sonra sahil güvenlik dalgıçlarınca çıkarıldı.

Olay saat 02:00 sıralarında Beşiktaş İskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre ikisi erkek biri kadın üç kişi iskelede oturduğu sırada alkol alarak, sohbet etti. Bir süre sonra erkeklerden Bayram Demir ve yanındaki diğer erkek şahıs yüzmek için denize girdi. Her iki arkadaş bir süre yüzdükten sonra ismi öğrenilemeyen şahıs, arkadaşı Bayram Demir’in kaybolduğunu belirterek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, şahsın ‘şaka yaptığını’ zannederek pek ciddiye almadı. Ancak kıyıya gelen şahıs kıyıya gelerek arkadaşın kaybolduğunu söyleyince, çevrede oturan birçok vatandaş, denize atlayarak Demir’i kurtarmaya çalıştı.

Kaybolan Bayram Demir’in yaklaşık yarım saatlik kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca, vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

4 saat sonra cesedi bulundu

Denizden çıkarılan ismi henüz öğrenilemeyen şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Demir’in kurtarılması için Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 4 saat sonra Deniz Polisi, Demir’in cesedini kıyıya yakın bir yerde buldu. Daha sonra olay yerine çağrılan dalgıçların yardımıyla boğularak hayatını kaybeden Bayram Demir’in cansız bedeni, çıkartıldı.

Demir’in cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arkadaşı fenalık geçirip yere yığıldı

Öte yandan Bayram Demir’in arkadaşlarından olduğu öğrenilen bir kişi, olay yerine geldi. Demir’in cansız bedenini suyun altında görünce fenalık geçirerek yere yığıldı. Bunun üzerine polis ekipleri ile çevredeki vatandaşlar, fenalık geçiren şahsa yardımcı olarak banka oturttu.

İHA

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