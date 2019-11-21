Bayburt’ta facia: 3 kişi yangında öldü

  • Bist 100
    106828
  • Dolar
    5,6904
  • Euro
    6,3149
  • Altın
    269,3830
İstanbul
13 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Son Dakika: YDS giriş belgeleri açıklandı Son Dakika: YDS giriş belgeleri açıklandı
Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 962'ye ulaştı
VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama sayfası sizlerle VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları sorgulama sayfası sizlerle
Ahmet Bulut, Falcao'nun sahalara geri dönüş tarihini açıkladı Ahmet Bulut, Falcao'nun sahalara geri dönüş tarihini açıkladı
Dev projelerde uluslararası ödül morali Dev projelerde uluslararası ödül morali
Borsada gong 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' için çaldı Borsada gong 'Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu' için çaldı
Bakank Varank: Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz Bakank Varank: Yaygınlaştırılabilir ve yenilikçi bir yazılım eğitimi modeli hazırlıyoruz
50 ülkeden yabancı alıcılar Türk mutfak sektörü için İstanbul'da buluştu 50 ülkeden yabancı alıcılar Türk mutfak sektörü için İstanbul'da buluştu
TUSAŞ Ar-Ge'yle 3,4 milyar lira gelire ulaştı TUSAŞ Ar-Ge'yle 3,4 milyar lira gelire ulaştı
Başkan Erdoğan, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda konuşuyor Başkan Erdoğan, 3. Tarım ve Orman Şurası'nda konuşuyor
Madenler için önemli 'MAKZON 1' sistemi yerli kaynaklarla üretildi Madenler için önemli 'MAKZON 1' sistemi yerli kaynaklarla üretildi
ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı ABD-Çin rekabeti Türk üzümüne yaradı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Böyle mesnetsiz iddialara yalnızca acıyarak gülüyoruz
Balon balığı Akdeniz'in ekolojisine ve ekonomisine zarar verdi Balon balığı Akdeniz'in ekolojisine ve ekonomisine zarar verdi
Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor Konaklama yatırımlarında İstanbul ve Antalya'nın ağırlığı sürüyor
KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! ASDEP ÖSYM tercih kılavuzu haberimizde KPSS-2019/6 tercih kılavuzu yayınlandı! ASDEP ÖSYM tercih kılavuzu haberimizde
Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir Bal ihracatından 10 ayda 18 milyon dolarlık gelir
Para isteyen evsiz kadını vurdu Para isteyen evsiz kadını vurdu
Adil Rami, Ersun Yanal'dan yeni bir şans daha istiyor Adil Rami, Ersun Yanal'dan yeni bir şans daha istiyor
Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katilinden 'pes' dedirtecek savunma: Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu Şeyma öğretmen ve kız kardeşinin katilinden 'pes' dedirtecek savunma: Ben evdeyken değişik şekilde öksürüyordu
Arto, Çağla Şıkel’e 3 ay yaklaşamayacak! Arto, Çağla Şıkel’e 3 ay yaklaşamayacak!
OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti OECD, Türkiye'nin büyüme beklentisini yükseltti
Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı Meteorolojiden sağanak ve sis uyarısı
Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi! Palu ailesi hakkında son dakika gelişmesi!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Kasım 2019 Perşembe 13:24:37 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 13:27:21

Bayburt’ta facia: 3 kişi yangında öldü

Bayburt merkeze 17 kilometre mesafedeki Maden köyünde 2 katlı evde çıkan yangında 2’si çocuk 1'i engelli vatandaş olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Bayburt'un Maden köyünde 2 katlı bir evde çıkan yangınla ilgili olarak Bayburt Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz merkeze bağlı Maden Köyünde bugün saat 10.30 sularında çıkan yangında köyde çobanlık yaptığı tespit edilen Rıdvan Beyaz’a ait evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre anne Halime Beyaz yaralanmış Rıdvan Beyaz’ın kız kardeşi Hatice Beyaz ile çocukları Bekir (5) ve Ecrin Beyaz (8) hayatını kaybetmiştir. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine Maden Köyüne ivedilikle itfaiye, 112, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilerek yangına müdahale çalışmalarına başlanmış ve söndürme çalışmalarına an itibariyle devam edilmektedir. Olayın haber alınmasının 3’üncü dakikasında 112 ekipleri, 15’inci dakikasında itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek eş zamanlı müdahale çalışmalarına başlamıştır. Baba Rıdvan Beyaz ve Anne Halime Beyaz yapılan müdahaleler sonucu yangından çıkarılıp Bayburt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Ayrıca Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı olay yerine gelerek çalışmalara nezaret etmişlerdir. Yaşanan bu elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Devletimiz tüm ilgili kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Hasar tespit çalışmalarının ardından yangınzede vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında gerekli tüm yardımlar yapılacaktır."

 

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ