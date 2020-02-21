Başhekimlik'ten bulunan bebek için açıklama

Başhekimlik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"20.02.2020 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kimliği bilinmeyen kız bebek getirilmiş olup; bebek yaklaşık 36-37 haftalık doğum, 2.100 gr ağırlığında ve 44,5 cm boyundadır. Genel durumu iyi olup yenidoğan yoğun bakımda takip ve tedavisi sürmektedir. Bebeğin devlet korumasına alınması için Sosyal Hizmetler birimi tarafından gerekli iş ve işlemleri sürdürülmektedir."

DHA