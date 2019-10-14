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14 Ekim 2019 Pazartesi 15:37:54 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:09:29

Barış Pınarı Harekatı'nda zalime kan kusturan Mehmetçik için sefer helvası hazırlandı

Edirne esnafı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik'e moral vermek için sefer helvası hazırladı.

Osmanlı'da sefere çıkan orduya güç vermesi için hazırlanan helva geleneğini devam ettiren esnaf, 41 çeşit baharat, kuru meyveler ve şerbeti Selimiye Camii'nden alınan suyla yapılan helva pişirdi.

Marşlar eşliğinde bir kazan helva hazırlayan esnaf, daha sonra Fetih Suresi'ni okuyup Türk ordusunun başarısı için dua etti.

"Bu sefer helvası askerlerimizin gücüne güç katacak"

Şekerlemeci Arif Meriç, kahraman Mehmetçik'in Suriye'de destan yazdığını söyledi.

Türk askerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Meriç, "Bu öyle bir helva ki, bu sefer helvası askerlerimizin gücüne güç katacak. Askerlerimiz oraya barışı getirip bütün dünyaya huzur verecek. Helvamızın içerisinde güç veren tatlı baharatlar var. Dualarla hazırladığımız bu helva, askerimize sıhhat ve afiyet getirecek." ifadelerini kullandı.

 

Hazırlanan bir kazan helva, "Kahraman Mehmetçik'e güç ve kuvvet vermesi için" notuyla Şanlıurfa Valiliğine gönderildi. 

AA

 

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