Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden destek

  • Bist 100
    93981.4
  • Dolar
    5,9377
  • Euro
    6,5466
  • Altın
    284,6530
İstanbul
15 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
ATO'dan "KOBİ'ler için de finansal yapılandırma" çağrısı ATO'dan "KOBİ'ler için de finansal yapılandırma" çağrısı
St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı
Çarpıcı rapor yayımlandı: İşte Barış Pınarı Harekatı'nın şifreleri... Çarpıcı rapor yayımlandı: İşte Barış Pınarı Harekatı'nın şifreleri...
Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun temennisini iletti
Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi Ayşe'nin ölümünde, doktora 'ağırlaştırılmış müebbet' istemi
Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz Suriyeli Abraz aşireti: Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
'Şehitler diyarı'nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek 'Şehitler diyarı'nın minik yüreklerinden Mehmetçik'e destek
İstanbul'da huzur operasyonu! İstanbul'da huzur operasyonu!
Eski eşine satırla saldıran cani adliyeye böyle getirildi! Eski eşine satırla saldıran cani adliyeye böyle getirildi!
Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı Yaralı teröristler hastanelere 'sivil' girmeye çalıştı
Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi'den kaç yaş küçük? Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu kimdir? Dinç Aydoğdu, Hande Ataizi'den kaç yaş küçük?
Rus yazarının trajedisi; Bir Safdilin Hatıra Defteri Rus yazarının trajedisi; Bir Safdilin Hatıra Defteri
Son Dakika: Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı Son Dakika: Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı
'Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz' 'Salda'ya bir çivi bile çaktırmıyoruz'
Af yasası son durum nedir? Af yasası ne zaman açıklanacak? Af yasası son durum nedir? Af yasası ne zaman açıklanacak?
Polis memuruna dehşeti yaşatmıştı! O zanlı tutuklandı Polis memuruna dehşeti yaşatmıştı! O zanlı tutuklandı
Irak yönetimi tutuklu göstericileri serbest bırakacak Irak yönetimi tutuklu göstericileri serbest bırakacak
Avrupa'nın göbeğinde rezalet! PKK ile İsrail el ele! Avrupa'nın göbeğinde rezalet! PKK ile İsrail el ele!
Avrupa'nın göbeğinde rezalet! PKK ile İsrail el ele! Avrupa'nın göbeğinde rezalet! PKK ile İsrail el ele!
Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden destek Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden destek
Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldular Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için gönüllü oldular
MASAK'tan DEAŞ'ın para trafiğine büyük darbe MASAK'tan DEAŞ'ın para trafiğine büyük darbe

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Ekim 2019 Pazartesi 16:34:32 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 16:35:05

Barış Pınarı Harekatı'na öğrencilerden destek

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ve Amasya'da ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi, ay ve yıldız figürü oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde ilkokul öğrencileri okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturarak Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Cemal Dikici İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde "Barış Pınarı" koreografisi oluşturdu. Öğrencilerin bulunduğu alanın ortasında ise Türk bayrağı açıldı.

Amasya

Amasya'da da ilkokul öğrencileri, okul bahçesinde marşlar okuyup, ay ve yıldız figürü oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "Barış Pınarı Harekatı"na destek verdi.

Zübeyde Hanım Üçler İlkokulunda, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla program düzenlendi.

Asker kıyafetleri ile ay-yıldızlı tişörtler giyen öğrenciler, şiirler ve marşlar seslendirdi, askerlere yazdıkları mektupları okudu. Okul bahçesinde ay ve yıldız figürü oluşturan öğrenciler, "Vatan sana canım feda" ve "Ne mutlu Türküm diyene" sloganları attı.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ