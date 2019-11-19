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19 Kasım 2019 Salı 11:29:03 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 11:29:56

Bakan Turhan: Engellilerin ulaşım hizmetlerinde iyileştirmeler yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Hava, kara ve demir yollarında engellilerin ulaşımının daha rahat ve kolay sağlanması için altyapı iyileştirme çalışmaları yapıyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "engelsiz ulaşım, engelsiz turizm, engelsiz yaşam" hedefi kapsamında gerçekleştirilen "Çocuklarımızı Dinleyelim, Hayatlarını Değiştirelim Projesi"nin ikinci adımında, 20 özel gereksinimli bireyin yüksek hızlı tren (YHT) ile Ankara'dan Eskişehir'e uğurlanması törenine katıldı.

Turhan, burada yaptığı konuşmada, ülkedeki ulaşım ve iletişim hizmetleri altyapısının toplumun tüm kesimlerinin faydalanacağı şekilde tesis edilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Bu manada engelli vatandaşların sosyal hayata katılımı, onların da seyahat etme özgürlüğünü tatmaları için yapılan bu proje çok anlamlı." diye konuştu.

YHT ile Ankara'dan Eskişehir'e gidecek engelli çocuklara bu fırsatı tanıdıkları için çok mutlu olduklarını ancak çocukların yüzlerindeki mutluluğu görmenin kendilerini daha da mutlu ettiğini vurgulayan Turhan, bu programın bir başlangıç olduğunu söyledi.

YHT'den sonra uçakla yolculuk sözü

Turhan, herkesin birer engelli adayı olduğunu, hayatın insanın karşısına ne zaman, nasıl bir sürpriz çıkaracağının belli olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hava, kara ve demir yollarında engellilerin ulaşımının daha rahat ve kolay sağlanması için geliştirdiğimiz projelerle altyapı iyileştirme çalışmaları yapıyoruz. Amacımız insanımıza, toplumumuzun her kesimine hizmet etmek. İnsanlar engelli doğabilir, sonradan engelli olabilir. Toplumun her kesiminin, sosyal ve ekonomik yaşantıya katkı sağlaması ve yaşamın içinde olması için bu hizmeti yapmaya gayret ediyoruz. Sizler de bunların uygulanmasıyla ilgili destekler veriyorsunuz. Projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Çocukların Eskişehir'de havalimanını gezeceklerini, ata bineceğini, güzel hatıralar bırakacakları bilgisini veren Turhan, bir dahaki gezinin uçakla yapılacağı sözünü verdi.

Bakan Turhan, konuşmasının ardından, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve beraberindekilerle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki özel gereksinimli 20 bireyi Eskişehir'e uğurladı.

(AA)

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