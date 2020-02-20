20 Şubat 2020 Perşembe 20:54:08 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 20:55:42
Bakan Koca'dan İdlib'de yaralanan askerlerle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca, İdlib'de yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu bildirdi
Koca, İdlib'de 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı saldırıya ilişkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'de şehit olan vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimiz acilen tedavi altına alınmıştır. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.
AA