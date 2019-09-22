Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerden tam not alan Avlu'nın yeni sezonun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Dizinin 3. sezonunun olup olmayacağı tartışılıyordu. Dizi ile ilgili son gelişmeleri Demet Evgar takipçileri ile paylaştı.Evgar, dizinin Netflix'e satıldığını duyurdu. Evgar'ın açıklamasından sonra "Avlu yeni sezon ne zaman başlayacak? Avlu Netflix'te mi yayınlanacak?" sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Avlu dizisi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

AVLU NETFLİX'TE

Demet Evgar, Ceren Moray ve Nursel Köse’nin başrollerini paylaştığı dizi, Netflix Original’a satıldı. Bu bilgiyi dizinin başrol oyuncularından Demet Evgar paylaştı. Yapımcılığını Limon Film'in, yönetmenliğini ise Yüksel Aksu, Hülya Gezer ve Şafak Bal'ın üstlendiği dizi Avlu yeni sezonda Netflix’te olacak.

Avlu yeni sezonda Netflix’te olacağını belirten Demet Evgar, "Dizimiz Netflix Original'a satıldı. Netflix tarihinde bir ilk... Baştan itibaren yapımında bulunmadığı bir işi Netflix Original olarak almıyor, Netflix olarak alıyor. Çok gurur duyuyorum!” dedi.

AVLU NETFLİX'TE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix Ekim ayında yer vereceği dizi ve filmlerin yer aldığı fragmanı yayınladı. Avlu dizisi, Netflix'te Ekim'De yer alacak dizi ve filmler arasında henüz yer almadı. Avlu dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Avlu Netflix yayın tarihi belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer aldı.

AVLU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Avlu 44. bölümde; Zerrin'in vurulmasından sonra Avlu karıştı. Deniz ve Kudret için hesaplaşma vakti geldi. Avlu'da Kudret ve Deniz'in adamları birbirine girdi. Deniz Kudret'in kavgası nefesleri kesti. Kudret'in kolunu ve bacağını kıran Deniz Kudret'e yüzüne iyi bakmasını istedi ve ardından “Bu yüz senin bu dünyada göreceğin en son yüz” diyerek üst kattan aşağıya attı.

Zerrin yaralı halde çıkış kapısına gidiyor ve içeri girmek için hazırlanan jandarmaya kendini tanıttı. Zerrin “Ben bitti demeden bitmez” dedi.

Deniz ve Azra dışarıya çıkmayı başardılar. Onlar dışarı çıktıktan sonra tünel patladı.