Atatürk'e benzeyen adamlar birbirine girdi!

Mustafa Kemal Atatürk’e benzerliği ile dikkat çeken, 10 Kasım'da ve her resmi bayramda ortaya çıkan tiyatro oyuncusu Göksel Kaya’nın son olarak sosyal medyada yayılan üniformalı görüntüsü, Atatürkçüleri bile isyan noktasına getirmişti.

AZ BENZEYEN ADAMDAN TEPKİ

Atatürk’e biraz daha benzerliği ile ortaya çıkan Ziya Güler’in de bu durumu kazanç kapısına çevirmek istemesi üzerine Göksel Kaya’nın buna izin vermediğini iddia etmesi sosyal medyada alay konusu oldu.