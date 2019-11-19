  • Bist 100
    107529
  • Dolar
    5,7174
  • Euro
    6,3385
  • Altın
    270,1230
İstanbul
12 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hawala nedir? Hawala sistemi ile para transferi nasıl yapılıyor? Hawala nedir? Hawala sistemi ile para transferi nasıl yapılıyor?
FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe FETÖ'cülere yurt dışından yapılan para transferine ağır darbe
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
BM'den Trump'ın, savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetmesine tepki BM'den Trump'ın, savaş suçu işlediği iddia edilen askerleri affetmesine tepki
MSB: Mehmetçiğimiz Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor MSB: Mehmetçiğimiz Tel Abyad'da yol kontrollerine devam ediyor
Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki inşası uluslararası hukuka aykırı Almanya: İsrail'in Filistin topraklarındaki inşası uluslararası hukuka aykırı
'Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası' 'Türkiye'de 40 yaş üstü her 5 kişiden biri KOAH hastası'
'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında gerekçeli karar açıklandı 'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında gerekçeli karar açıklandı
Eşinin son yolculuğuna katılamadı Eşinin son yolculuğuna katılamadı
Otobüste genç kadına sözlü taciz: Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor Otobüste genç kadına sözlü taciz: Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor
Otobüste genç kadını böyle taciz etti: Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor Otobüste genç kadını böyle taciz etti: Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor
Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı Terör örgütü YPG/PKK Tel Rıfat'tan Azez'deki sivillere saldırdı
Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz Göl' açıklaması: Eski haline getireceğiz Bakan Yardımcısı'ndan 'Dipsiz Göl' açıklaması: Eski haline getireceğiz
Tekirdağ'da en büyük ağaçkakan cinsi olan kara ağaçkakan görüntülendi Tekirdağ'da en büyük ağaçkakan cinsi olan kara ağaçkakan görüntülendi
ABD'de Michael Webb adlı adam, 8 yaşındaki bir kızı annesinin yanından kaçırdı ABD'de Michael Webb adlı adam, 8 yaşındaki bir kızı annesinin yanından kaçırdı
Teknede feci ölüm! 15 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı... Teknede feci ölüm! 15 metre yükseklikten kayalıklara çakıldı...
RTÜK Başkanı Şahin Asya-Pasifik Yayın Birliği toplantısına katıldı RTÜK Başkanı Şahin Asya-Pasifik Yayın Birliği toplantısına katıldı
Ali Atay ile Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali’den ilk fotoğraf! Ali Atay ile Hazal Kaya’nın oğlu Fikret Ali’den ilk fotoğraf!
FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmada 56 gözaltı FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik soruşturmada 56 gözaltı
Hatice Levent: Yoklukla büyük cefalarla büyüttüğüm yavrumu istiyorum Hatice Levent: Yoklukla büyük cefalarla büyüttüğüm yavrumu istiyorum
BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor BM İran'daki protestolardan kaygı duyuyor
UNICEF Kazakistan'da çocukların durumuna ilişkin rapor yayımladı UNICEF Kazakistan'da çocukların durumuna ilişkin rapor yayımladı
6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu: Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz 6 parçaya ayrılmış köpek ölüsü bulundu: Satanistlerin ayin yaptığından şüpheleniyoruz
BM: Sahel bölgesinde 2,5 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor BM: Sahel bölgesinde 2,5 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Kasım 2019 Salı 17:46:16 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 17:47:03

'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında gerekçeli karar açıklandı

İzmir'de "Askeri casusluk" soruşturmasında kumpas kurdukları ve FETÖ'nün emniyet yapılanmasına mensup oldukları öne sürülerek yargılanan 90 sanıktan 41'ine verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 3 bin 404 sayfalı gerekçeli kararında, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin detaylar, sanık savunmaları, kumpas olduğu ortaya çıkan "askeri casusluk" soruşturmasında yapılan usulsüzlükler yer aldı.

FETÖ'nün emniyet yapılanmasında yer alan polislerin, hukuka aykırı deliller üreterek, büyük çoğunluğu asker olan kişileri, "casuslukla" suçladığı belirtilen kararda, hayatı boyunca suça karışmamış kişiler hakkında, adi suçlara karışmış kişilerle birlikteymiş gibi sahte raporlarla "önleme dinlemesi" kararları alındığı vurgulandı.

Kararda, istihbarat şubesinin hazırladığı bilgi notlarıyla soruşturmaya yön verildiği, yapılan aramalarda ele geçen ve "Pandora" adı verilen dijital verilerin barındırıldığı harici belleğin ve içerisindeki bilgilerin, bu kurguyu hazırlayanlarca oluşturulup arama yapılan evlere monte edildiği kaydedildi.

Aramalardaki usulsüzlükler

Adreslerdeki aramalarda bazı görevlilerin kamera görüntüsünden ayrılarak evin diğer bölümlerini dolaştığı, dijital veriler bulunacağı esnada veriyi bulanların kamera ile görüntü çekenlere özellikle kendisini çekmeleri yönünde talimat verdiklerine işaret edilen kararda, askeri casusluk soruşturmasında dijital veri bulundurduğu öne sürülen kişilere, verilerin bir suretinin verilmeyerek savunma haklarının engellendiğine değinildi.

"Bazı dijital belgeler Balyoz soruşturmasından alınmış"

Kararda, soruşturma kapsamında örgüt liderliğinden yargılanan ve beraat eden Bilgin Özkaynak'tan ele geçirildiği belirtilen "Pandora" veri tabanında bulunan bazı dijital belgelerin aynısının İstanbul'da yapılan Balyoz soruşturmasında yer aldığı, bu durumun, bu belgelerin Özkaynak'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "örgüt" tarafından değil, İstanbul ve İzmir'deki soruşturmalara hakim bir birim veya kurum tarafından hazırlandığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Askeri Casusluk soruşturmasında yer alan ve kumpas kurdukları anlaşılan polislerin, örgütün etkili isimlerinden oldukları, bazılarının örgütte "abi" konumunda bulunduğu aktarılan gerekçeli kararda, soruşturmalar esnasında yapılan iş ve işlemlerde kullanılan yasa dışı ve suç teşkil eden eylemlerin TÜBİTAK, TİB, TSK, Emniyet, yargı ve kurumların teftiş kurulları gibi diğer kurumlara yerleştirilmiş örgüt mensuplarınca düzenlenen raporlarla meşrulaştırılmasının sağlandığı aktarıldı.

Tasfiye gerçekleştikten sonra geride delil bırakmamak adına çeşitli kayıtların silindiğine dikkati çekilen gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"FETÖ'nün nihai hedefi olan 'devletin stratejik ve kritik görevlerinde yer alan şahısların tasfiye edilerek örgüt mensuplarının boşalan bu kadrolara yerleştirilmesi, örgüt çıkarlarına karşı gelen veya daha önceden örgüt aleyhine iş ve işlemlerde bulunan birtakım şahıslardan intikam alınması amacıyla bu şahısların itibarsızlaştırılması amaçlanmıştır. Soruşturmanın, TSK ve devlet bürokrasinin işlerliğini kaybederek ele geçirilmesi projesini hayata geçirmek için bir adım olduğu, soruşturma sonunda çok sayıda TSK mensubu ve Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarına ait bürokratlar hakkında adli işlem yapılarak, itibarsızlaştırılarak tasfiye edildiği göz önüne alındığında örgütün asıl amacının Anayasa'da belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, kamu düzenini bozarak Türkiye Cumhuriyetini ele geçirmek olduğu anlaşılmaktadır."

Olay

Askeri Casuslukta Kumpas davasının 29 Mayıs'ta yapılan karar duruşmasında 41 sanık "silahlı terör örgütü üyeliği", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi suçlardan 6 yıl 10 ay 15 gün ila 51 yıl 4 ay 5 güne kadar hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklardan dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın FETÖ üyeliği ve diğer suçlardan 50 yıl 10 ay 26 gün, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçundan 18 yıl 6 ay 22 gün, eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay da FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası almıştı.

Bu arada Askeri casusluk soruşturmasında kumpas kurdukları iddia edilen FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasına ilişkin dava ise İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürüyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ