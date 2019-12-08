Aşk Ağlatır 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 14. son bölüm izleme linki

Show Tv'nin sevilen dizisi Aşk Ağlatır bugün 14. yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Aşk Ağlatır 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aşk Ağlatır 14. son bölümde neler yaşandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yönetmen koltuğuna Gökçen Usta’nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu’nun yazdığı, pazar akşamları izleyici karşısına çıkan Aşk Ağlatır'ın yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Aşk Ağlatır dizidinin haftaya yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacağı da merak konusu. Aşk Ağlatır 14. son bölüm izleme linki ve Aşk Ağlatır 15. bölüm fragmanına haberimizden erişim sağlanabiliyor...

AŞK AĞLATIR 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Ağlatır 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Aşk Ağlatır 15. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

AŞK AĞLATIR 14. BÖLÜM ÖZETİ

Rüzgar ve Yusuf'un hasteneye kalırıldığı duygusal tanıtımda yaşamla ölüm arasında kalan kişinin Yusuf mu, Rüzgar mı olduğu merakla bekleniyor. Ada'nın endişeli halleri dikkat çekerken, Cevdet Yalçın'a silah doğrultan gizemli kişi heyecanı yükseltiyor.

AŞK AĞLATIR KONUSU NEDİR?

Ekran serüvenine yeni başlayan Aşk Ağlatır hem oyuncu kadrosu hem konusuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer aldı. Haberimizin devamında Aşk Ağlatır dizisinin konusunu okuyabilirsiniz.

Ada annesini küçük yaşta kaybetmiş ve babasını hiç tanımamış 19 yaşında bir kızdır. Yusuf, bir gece yarısı işten yorgun argın eve döndüğünde Fırat'ın yolda bulduğu çantanın içinde Ada'ya yazılmış bir mektup bulur. Genç adam mektubu okuduğunda onu mutlaka sahibine ulaştırması gerektiğini anlar ve hiç vakit kaybetmeden yola çıkar…

AŞK AĞLATIR OYUNCULARI KİMLER?

YUSUF EREN (DENİZ CAN AKTAŞ)

Yusuf 22 yaşında. Kas gücüyle çalışmanın iyice pekiştirdiği yapılı bir vücudu ama ince, narin bir yüzü var. Uşak Ulubeyli. Annesiyle babası o çocukken bir trafik kazasında öldü. Dedesi Hikmet büyüttü Yusuf'u. Toprağı, ağaçları ve tüm hayvanları çok seviyor. İnsanlardan daraldığında doğaya sığınması da bu yüzden.

Yusuf'un hayatta en önem verdiği şey sözlerinin arkasında durabilmek; onurlu olmak, dedesinin ona öğrettiği en önemli şey çünkü. Sırf bu yüzden başkalarını üzmektense kendinin üzülmesini tercih edebiliyor… Ada'yla tanıştığında çoktandır kaybettiği yaşama sevincini yeniden bulacak ve içine düştüğü karanlıktan kendini çıkarmak isteyecek.

NALAN DEMİRCİ (EDA ŞÖLENCİ)

25 yaşında. İstanbul'da iki yıllık bir üniversite okumuş. Sonrasında memleketi Sivrihisar'a geri dönmek yerine bir işe girmiş burada. Bir plazada çalışıyor, son derece havalı prezantabl bir şehir kadını artık. Nalan, büyürken ailesinin beceriksizlikleri yüzünden çevresindekiler tarafından çok horlanmış, ezilmiş. Yıllarca kendini çirkin ve değersiz görmüş. İstanbul'da her şeye yeniden başlamak istemesinin sebebi bu. Başkasının desteği olmadan ayakta durabileceğini bilmiyor henüz, bu yüzden sürekli birilerine tutunma derdinde.

Güzel ve narin bir kadın. Bakımlı, şık elbiseler giymeyi seven, uzun topuklulara, büyük aksesuarlara bayılan bir stili var.

RÜZGAR ÖZBEN (YAĞIZ CAN KONYALI)

22 yaşında. İyi giyimli, yakışıklı ve son derece cool bir çocuk… Ada'nın çalıştığı yerin sahibinin oğlu Rüzgar. İlk başta hoppa vicdansız sorumsuz görünüyor ama aslında ince ve yaralanmaya hazır bir ruhu var. Rüzgar, iyi niyetli, yardım sever biri. İstanbul'a taşındıktan sonra babasının zenginliğinin nimetlerinden fazlasıyla yararlanmaya başlamış olsa da özünü hiç kaybetmemiş. Doğruluk peşinde, çok çalışmaktan gocunmayan, adaletli olmayı önemseyen biri. En büyük zaafı babası.

FIRAT YILDIZ (OKTAY ÇUBUK)

20 yaşında. Eskişehir, Bozüyüklü. Boşanmış bir anne babanın çocuğu. Bütün çocukluğunu anne babasının kavgaları arasında geçirmiş. Sorumsuz ve vurdum duymaz görünüyor, çoğunlukla da öyle aslında. Ama söz konusu değer verdiği insanlar olduğunda yapamayacağı şey yok. Uzun süre bir işte tutunamıyor, yazları yazlık mekanlara çalışmaya gidiyor. İki yıllık bir üniversitede okuyor, ama bitirebilecekmiş gibi görünmüyor. Son derece zeki ama zekasını göstermektense bir serseri gibi anılmayı tercih ediyor..