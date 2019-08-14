Artık sakin değil

Kurban Bayramı tatili nedeniyle birçok turistik bölgede yoğunluk yaşanıyor. O yerlerden biri de Muğla Ula’ya bağlı Akyaka mahallesi. ‘Sakin Kent’ unvanlı Akyaka’nın 4 bin olan nüfusu, tatilcilerin akın etmesiyle Kurban Bayramı’nda 100 bine ulaştı.

OTELLERDE BOŞ YER KALMADI

Yoğunluk nedeniyle ilçe girişindeki karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki konaklama tesislerinde ve otellerde boş yer kalmadı. Hem sahiller, hem de sokaklar tatilcilerle dolup taştı. Gündüz denizde serinleyen tatilciler, akşamları da sahil kenarlarında eğlenceli anlar geçiriyor. Araç yoğunluğu nedeniyle bölge sakinleri ve tatilciler arabalarını park edecek yer bulamıyor. Birçok kişi uzak noktalara otomobillerini park ederek yürümek zorunda kalıyor.

16 KAMYON ÇÖP TOPLANIYOR

Ula Belediye Başkanı İsmail Akkaya, “Akyaka mahallesinin yerleşik nüfusu 4 bin kişiyken, yaz aylarında, özellikle hafta sonları 40-50 binlere varıyor. Kurban Bayramı tatilinde Akyaka’nın nüfusu yerleşik nüfusun 25 katı olan 100 bin kişiye dayandı” dedi. Tatil dönemlerinde ve Kurban Bayramı süresince en büyük sorunlarının otopark ve çöp olduğunu belirten Akkaya, kış aylarında Akyaka’dan iki kamyon çöp alınırken şu anda 16 kamyon çöp toplandığını ifade etti.