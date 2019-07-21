  • Bist 100
    101.849
  • Dolar
    5,6558
  • Euro
    6,3479
  • Altın
    259,1501
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Taylan Antalyalı Kartal’a doğru Taylan Antalyalı Kartal’a doğru
İmparator biletlerini kesti İmparator biletlerini kesti
Tekirdağ'da tekneden denize düşen 4 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı Tekirdağ'da tekneden denize düşen 4 kişi deniz polisi tarafından kurtarıldı
'Şampiyon biziz' 'Şampiyon biziz'
Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı Kahramanmaraş'taki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Son dakika... Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Bingöl'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner barış planına destek için Orta Doğu'ya gidiyor Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Kushner barış planına destek için Orta Doğu'ya gidiyor
Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı
Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay
Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK Parti'nin adayı Ramazan Bozlak kazandı Demirci beldesinde yenilenen seçimi AK Parti'nin adayı Ramazan Bozlak kazandı
Hong Kong'da maskeli bir grup protestoculara saldırdı Hong Kong'da maskeli bir grup protestoculara saldırdı
Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü, 13 kişi yaralandı Hindistan'da yıldırım isabet eden 32 kişi öldü, 13 kişi yaralandı
Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay Sürücüler ve yolculardan insanlık ölmemiş dedirten olay
Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk 11 yaralı Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 6'sı çocuk 11 yaralı
Aydın Nazilli'de makilik alanda yangın çıktı Aydın Nazilli'de makilik alanda yangın çıktı
Trump Demokrat kadın vekilleri hedef almayı sürdürüyor Trump Demokrat kadın vekilleri hedef almayı sürdürüyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geldi
KKTC Başbakanı Tatar: KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir KKTC Başbakanı Tatar: KKTC'yi güçlendirmek en büyük temennimizdir
Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali başladı
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırılarında 17 sivil yaşamını yitirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Gençlere huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz İçişleri Bakanı Soylu: Gençlere huzurlu bir ülke bırakmak istiyoruz
İran Meclis Başkanı Laricani: Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi İran Meclis Başkanı Laricani: Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi
Düzce'deki su baskınında kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı Düzce'deki su baskınında kaybolan 6 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı
Beşiktaş hazırlık maçında şov yaptı! Tam 7 gol... Beşiktaş hazırlık maçında şov yaptı! Tam 7 gol...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Temmuz 2019 Pazar 23:22:26 | Son Güncelleme: 21 Temmuz 2019 Pazar 23:28:52

Ardıç gövdesinin etrafına ev yaptı

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli mahallesinde yaşayan Vahap Topak'ın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl önce yaptığı ağaç evi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli Mahallesi'nde yaşayan Vahap Topak'ın, çocukluk hayalini gerçekleştirmek için 15 yıl önce yaptığı ağaç evi, yoğun ilgi görüyor.

İstanbul'da kendisine ait bir işletmesinde züccaciyelik yapan 60 yaşındaki Vahap Topak, çocukluğundan beri hayalini kurduğu evi, bahçesindeki ardıç ağacının gövdesinin etrafına yaptı.

Topak, bahçesindeki yaklaşık 60 yaşındaki ardıç ağacının gövdesini çevreleyecek şekilde, ahşaptan iki oda, banyo, tuvalet ve mutfağın yer aldığı 30 metrekarelik ev inşa etti.

Yerden 3 metre yüksekliğindeki evde yazları vakit geçiren Topak, bahçesinde ise sebze ve meyve yetiştiriyor.

"Ağaç olmasa sıcaktan durulmaz"

Topak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra huzurlu vakit geçirmek için ağaç evini yaptığını söyledi.

Dik ve yamaç arazisine yaptığı evin güvenli olması için ardıç ağacının gövdesinden istifade ettiğini anlatan Topak, şöyle konuştu:

"Marangoz olduğum için her şeyini kendim yaptım. Gören hayret ediyor. Ağacın altında gölgelik yapmıştım. Daha sonra buranın üzerine ev yapayım da rahat edeyim diye düşündüm. Yazları kalmak için bu evi inşa ettim. Buranın hem estetik görüntüsü var hem de ağaç çatıyı gölgelediği için de serin oluyor. Çatıda yalıtım var ama ağacın gölgesi serinletiyor. Ağaç olmasa sıcaktan durulmaz. Özellikle yoldan geçenler çok ilgi gösteriyor. Durup fotoğraf çektiriyorlar. Çevrede 'ağaç ev' diye anılıyor. Evde 28 kişiyi misafir ettim."

Topak, evi uyguna fiyata mal ettiğini belirterek, "Odanın içinde ağaç gövdesini görenler halı rulosu zannediyor. Evin içine de estetik bir güzellik katıyor. Burada kaldığım zamanlarda doğa ile iç içe yaşıyorum, çok mutluyum." dedi.

AA

Trump hedefinden şaşmıyor
İngiliz medyasından Rus istihbaratına suçlama
Büyük acı! Gölete giren ikiz kardeşler birlikte can verdi
Kaçırılan Türkler için kurtarma operasyonu
'Barbados'taki müzakerelerde bağımsız hareket edeceğiz'
ZMA Puma'nın maliyeti hedefini katladı
İran'dan flaş iddia: Bolton, İngiltere'yi bataklığa çekmeye çalışıyor
23 yıl sonra öğrendi! Hayatı karardı...
Sahnede kalp krizi geçirdi, izleyiciler şovun parçası sandı
Darbeci FETÖ'cünün yalanları böyle ortaya çıktı! İşte o ses kayıtları...
Teklif kabul edildi! İşte Trezeguet'nin yeni takımı
İçişleri Bakanı Soylu: Kapıları açtığımızda hükümetleri 6 ay dayanamaz
Barış buluşmasında silahlar konuştu! 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Selçuk çağrısını yineledi: "İkisi arasında sevgi kadar fark var"
Riyad Mahrez, darbeci Mısır hükümetini görmezden geldi
ABD, S-400 oyununu nasıl kaybetti?
'Turizmde her güne rekor haberiyle başlıyoruz'
Fenerbahçe'de Eljif Elmas, Avusturya kampı kadrosuna dahil edilmedi
Volvo, yarım milyon aracını geri çağırdı
557 yıllık üstü açık camide namaz geleneği yaşatılıyor
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ