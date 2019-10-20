20 Ekim 2019 Pazar 18:43:00 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 18:46:22
Antalya'da 16 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesinde 16 yaşındaki çocuk su kanalının kenarında ölü bulundu.
Akdeniz Sanayi Sitesi 5049. Sokak'taki su kanalının kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, 16 yaşındaki Osman Onur Copkur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Copkur'un cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT