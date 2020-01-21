Annesini 15 yerinden bıçaklayan zanlı tutuklandı

Ailesinden ayrı yaşayan Kaan A., dün saat 20.00 sıralarında, annesi Ummuhan A.'nın Seyitali Mahallesi Kula Eski Sanayi Sitesi yakınındaki evininin önüne geldi. Kaan A., iddiaya göre, annesini cep telefonuyla arayıp, aşağıya inmesini söyledi. Dışarı çıkan anne, oğlunun bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 15 bıçak darbesi isabet eden Ummuhan A., kanlar içinde kalırken, oğlu kaçtı. Ummuhan A.'nın feryadına koşan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ummuhan A., Kula Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan Ummuhan A., Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen olaydan sonra kaçan Kaan A., kısa süre sonra Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Kaan A., polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Manisa'nın Kula ilçesinde, annesi Ummuhan Akça'yı (53), 15 bıçak darbesiyle yaralayan, ardından da polise teslim olan Kaan Akça (18) sevk edildiği adliyede tutuklandı. Babasından ayrılmasının ardından annesi başkasıyla birlikte yaşayan Kaan Akça'nın ifadesinde, ailevi sebeplerden dolayı daha önce annesini uyardığını, uyarılarına rağmen kendisini dinlemeyince 'korkutmak için' bıçakladığını söylediği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ummuhan Akça'nın tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA