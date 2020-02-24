  • Bist 100
    114130
  • Dolar
    6,1539
  • Euro
    6,6618
  • Altın
    334,2410
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kızıyla tartışan öğrenciye müdür odasında yumrukladı Kızıyla tartışan öğrenciye müdür odasında yumrukladı
İranlı milletvekilinden "Kum'da koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü" iddiası İranlı milletvekilinden "Kum'da koronavirüsten 2 haftada 50 kişi öldü" iddiası
İstanbul'da bir lisede skandal! Müdür odasında kızıyla tartışan öğrenciyi yumrukladı İstanbul'da bir lisede skandal! Müdür odasında kızıyla tartışan öğrenciyi yumrukladı
Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası' Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası'
Reklam ve Pazarlama Zirvesi "Rule the Future!" sloganıyla katılımcılarını bekliyor Reklam ve Pazarlama Zirvesi "Rule the Future!" sloganıyla katılımcılarını bekliyor
Konya'da gelin arabasıyla kuyumcu soydular Konya'da gelin arabasıyla kuyumcu soydular
Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Özgür Duran'ın annesi ilk kez konuştu! Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Özgür Duran'ın annesi ilk kez konuştu!
Jandarma Elazığ'daki depremde zarar gören okulları onardı Jandarma Elazığ'daki depremde zarar gören okulları onardı
Yaşlı adama beton mikseri çarptı Yaşlı adama beton mikseri çarptı
Bakan Kurum: Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız. Bakan Kurum: Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız.
Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 9. buluşma! Muhteber Birlik PKK'dan kaçan oğluna kavuştu Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 9. buluşma! Muhteber Birlik PKK'dan kaçan oğluna kavuştu
Ermenistan ordusu bir Azerbaycan askerini şehit etti Ermenistan ordusu bir Azerbaycan askerini şehit etti
MSB: Terör örgütünden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist teslim oldu MSB: Terör örgütünden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu
MSB açıkladı: Türkiye ve Yunanistan mutabakat sağladı MSB açıkladı: Türkiye ve Yunanistan mutabakat sağladı
Bakan Dönmez: Lityum tesisi kurabiliriz Bakan Dönmez: Lityum tesisi kurabiliriz
Koronavirüs bilançosu artıyor! Tehlike Afganistan'a da sıçradı Koronavirüs bilançosu artıyor! Tehlike Afganistan'a da sıçradı
Yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti Yılın ilk ayında Türkiye'yi 1 milyon 787 bin 435 yabancı ziyaret etti
TCDD, İran'a tren seferlerini durdurdu TCDD, İran'a tren seferlerini durdurdu
Haiti'de polisle askerler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü Haiti'de polisle askerler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü
'Öldü' sanılıp gönderildi, hastanede 'dirildi'... Komutanın film gibi öyküsü 'Öldü' sanılıp gönderildi, hastanede 'dirildi'... Komutanın film gibi öyküsü
Van’da 37 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı Van’da 37 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak'ın erken seçime gidilmesini destekledi ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak'ın erken seçime gidilmesini destekledi
İran'da koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı İran'da koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 12'ye çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:08:11 | Son Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 12:09:00

Ankara'ya getirilen Fındık, 'gençlik hastası'

Tokat'ta, bir ilkokulun maskotu olan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören 'Fındık' isimli köpek, geçen hafta rahatsızlanarak tedavi altına alındı. Durumu kötüye giden köpek, bugün belediyeye ait özel araçla Ankara'ya getirildi. Fındık'a, 'distemper' (gençlik hastalığı) teşhisi konulurken, köpek hastalığın diğer hayvanlara bulaşmaması için karantinaya alındı.

Turhal'a bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen'in mezarlıkta bularak, okula getirdikleri av köpeği melezi olan erkek yavru köpek ilgi odağı oldu. Okulun öğrencilerinin yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği, 'Fındık' adı verilen köpek, sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer'in diktiği okul formasıyla öğrenciler arasında dolaşan ve bu haliyle büyük sempati kazanan 'Fındık', geçen hafta perşembe günü rahatsızlandı. 'Fındık'ı Turhal Belediyesi veterineri kontrol edip, ilaç verdi. Fakat dün hayvanın durumunun kötüye gitmesi üzerine okul yetkilileri, durumu Turhal Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine haber verdi. Veteriner hekimin kontrolünün ardından 'Fındık', Turhal Belediyesi'ne ait  araç ile Ankara'da bulunan özel bir kliniğe getirildi.

TEDAVİSİ 15 GÜN SÜRECEK

Burada veteriner tekniker Yağmur Denli ve veteriner hekim Bahri Terzi tarafından tedavi altına alınan Fındık'a yapılan kontrolde distemper (gençlik hastalığı) teşhisi konuldu. Fındık, bu hastalığının diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alındı. Fındık'ın tedavisinin yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi.

ÖNLÜĞÜNÜ SINIFA ASTILAR

Öte yandan, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun öğrencileri, öğretmenleri Mustafa Önlen aracılığıyla video çekip veteriner tekniker Yağmur Denli'ye gönderdi. Veterinerden Fındık'a iyi bakmasını isteyen öğrenciler, Fındık'ın sağlığına kavuşup yeniden sınıfa dönmesini istedi. Öğrenciler ayrıca, Fındık'ın okul formasını sınıfa astı.

GENÇLİK HASTALIĞI

Köpek distemper, yavru, köpeklerin solunum, gastrointestinal ve sinir sistemlerine saldıran bir virüsün neden olduğu bulaşıcı ve ciddi bir hastalıktır. Köpek gençlik hastalığı, ayrıca gözün konjonktival zarlarını etkileyen bir virüstür. Ateş göz ve burun akıntısı, iştahsızlık, ishal, kusma, öksürük, nefes darlığı gibi belirtilerle teşhis edilen hastalığın özel bir tedavisi olmamakla birlikte, antibiyotiklerin yanı sıra, bazı semptomları iyileştirebilecek vitamin takviyeleri ile tedavi desteklenmektedir. 

(DHA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER