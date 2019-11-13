13 Kasım 2019 Çarşamba 07:54:03 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 07:54:39
Ankara’da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu
Bursa'da görevli bir uzman çavuş, tartıştığı kadını tabancayla vurarak öldürdü.
Çubuk ilçesinde yaşayan inşaat ve emlak işiyle uğraşan 49 yaşındaki Bekir Aydoğan'dan bir gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Çalışma başlatan polis ekipleri, ihbar üzerinde Kızılöz Mahallesi'ndeki boş bir araziye gittiklerinde bıçakla öldürülen Aydoğan'ın cesediyle karşılaştı.
Yapılan incelemenin ardından Aydoğan'ın cenazesi, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT