Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

  • Bist 100
    108657
  • Dolar
    5,7654
  • Euro
    6,4026
  • Altın
    272,8690
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarihi anlaşmayı hazmedemediler! Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı Tarihi anlaşmayı hazmedemediler! Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı
Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum' Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz
Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor
Türk muhabire kur yaptı Türk muhabire kur yaptı
Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor
Mucize 2'nin Aziz'i Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, nereli? Mucize 2'nin Aziz'i Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, nereli?
Fenomen gurme Vedat Milor: Parası için evlendim! Fenomen gurme Vedat Milor: Parası için evlendim!
Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine mahkemeden ret! Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine mahkemeden ret!
Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı
Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı
Ceren'in katili cinayet ve hırsızlıktan yargılanırken yine de 'iyi hal'den yararlandı Ceren'in katili cinayet ve hırsızlıktan yargılanırken yine de 'iyi hal'den yararlandı
2018 yılında 9 bin 341 kişi cinayetten hüküm giydi 2018 yılında 9 bin 341 kişi cinayetten hüküm giydi
Mucize 2 ne zaman vizyona girecek, Mucize 2 yaş sınırı kaç? Mucize 2 konusu ne? Mucize 2 ne zaman vizyona girecek, Mucize 2 yaş sınırı kaç? Mucize 2 konusu ne?
F.Bahçe'nin teklifini gördü, kulübüne rest çekti! Kolarov bu sefer geliyor F.Bahçe'nin teklifini gördü, kulübüne rest çekti! Kolarov bu sefer geliyor
Göztepe stadının son hali Göztepe stadının son hali
'Devlet kurup, Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı' 'Devlet kurup, Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı'
Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
Fransa'yı kilitleyen grev 2'nci gününde! Bugün açıklayacaklar Fransa'yı kilitleyen grev 2'nci gününde! Bugün açıklayacaklar
Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıyla ilgili karar verildi Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıyla ilgili karar verildi
Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Türk muhabire kur yaptı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Türk muhabire kur yaptı
Türkiye ve ABD LNG ticaretini görüşecek Türkiye ve ABD LNG ticaretini görüşecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 10:52:56 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 10:53:52

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde mesajlar ortaya çıktı

Ankara'da, anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25), ölümüyle ilgili hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan tutuklu sanık Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın (46) Ayşe Karaman'a, erkek arkadaşından ayrılması yönünde gönderdiği hakaret içerikli mesajlar dosyaya girdi.

Anestezi teknikeri Ayşe Karaman, 29 Temmuz sabahı, erkek arkadaşı Uzman Dr. Özgür Tarhan'ın, Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. İhbarı yapan Özgür Tarhan, sabah eve geldiğinde kız arkadaşını ölü bulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, genç kızın yattığı yatağın yanındaki komodinin üzerinde bazı ağrı kesici ve anestezi ilaçları bulundu. Savcılık sorgusunda, Karaman'ın kendisinden ağrı kesici ilaç istediğini, damar yolu açarak, genç kıza ilaçları verdiğini, 'propofol' etken maddeli anestezi ilacı kendisinin vermediğini söyleyen Özgür Tarhan, tutuklandı. Hakkında 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan dava açılan Özgür Tarhan, Pazartesi günü Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.
 
ERKEK ARKADAŞINDAN AYRILMASINI İSTEMİŞ
 
Savcılık tarafından mahkemeye gönderilen dosyada, Özgür Tarhan´ın telefon inceleme tutanakları da yer aldı. İlk kez ortaya çıkan tutanaklarda sanık Tarhan´ın, Ayşe Karaman´a gönderdiği mesajlarda Karaman'ın, evlenmeyi düşündüğü bir erkek arkadaşının olduğu ortaya çıktı. Özgür Tarhan´ın da bu ilişkiyi bildiği ve genç kıza erkek arkadaşından ayrılması için çok sayıda mesaj gönderdiği belirlendi. Olay tarihinden yaklaşık 5 ay önce gönderilen mesajlarda sanık Tarhan, "Koşarak ona gitmen de ayrı acı bir durum; zavallı, beş para etmez bir adamı sevmeye devam etmek istiyorsan yolun açık olsun. Sana verdiğim sevgiyi, kıymeti, değeri üç kuruşluk adamlarda bulamazsın. Aşk tek taraflı olabilir; ama ilişki tek taraflı yürütülmez. Bana hep yalan söyledin, benimle hep kerhen bir ilişki yürüttün" ifadelerini kullandı. 
 
'KIZIMI İLAÇLARLA KENDİSİNE BAĞLADI'
 
Duruşma öncesi konuşan anne Feride Karaman, Özgür Tarhan´ın kızına karşı tek taraflı saplantılı bir şekilde aşık olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Kızımın 3,5 yıldır bir ilişkisi vardı. Evlilik hazırlığı yapıyorlardı. Ama maalesef bu talihsiz olay başımıza geldi. Bizim maddi sıkıntımız yoktu. Erkek arkadaşı da ona uygun biriydi. Ayşe´nin bu kişiyle ilişki kurmasını onu ilaç bağımlısı yapmasına bağlıyorum. Kızımı ilaçlarla kendine bağladı ve her istediğinde yanına gitmesini sağladı. Ölümünden bir hafta önce kızım tatilden döndüğünde havalimanından Özgür Tarhan almış. Eve bıraktığında balkonda erkek arkadaşını görmüş. İki gün sonra Ayşe´nin kız arkadaşına, 'aldatılırsam bunun sonu ölümdür' demiş. Zaten 4 gün sonra da kızımı öldürdü. Bunun başka bir açıklaması yok. Gönderdiği mesajlarda sürekli erkek arkadaşına hakaret etmiş. Erkek arkadaşından ayıramadığı için kızımı öldürdüğünü düşünüyorum" dedi.
 
AVUKAT: İLACIN SANIK TARAFINDAN VERİLDİĞİNİ ORTAYA KOYUYOR
 
Karaman ailesinin avukatı Tuğba Gültekin de, dosyaya giren mesajların sanık Özgür Tarhan´ın, Ayşe Karaman´a yönelik saplantılı bir şekilde, tek taraflı aşık olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, "Mesajlarında Ayşe´nin kendisini çok peşinden koşturduğunu ifade etmektedir. Ayşe´den ise yanıt alamadığı yönünde mesajlar mevcuttur" dedi. Avukat Gültekin ayrıca sanık ifadesinin ardından avukatlarının dosyaya sunduğu belgeler arasında çelişkiler olduğunu ifade ederek, çelişkili ifadelerin Karaman´ın ölümüne neden olan `propofol´ ilacının sanık Tarhan tarafından verildiğini ortaya koyduğunu iddia etti.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ