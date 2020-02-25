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25 Şubat 2020 Salı 15:40:14 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 15:41:36

Almanya'daki ırkçı saldırıda ölen Saraçoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısının kurbanlarından Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi, memleketi Çorum'a toprağa verildi.

Almanya Hanau Markt Meydanı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilen Fatih Saraçoğlu'nun cenazesi Esenboğa Havalimanı'nda karşılandıktan sonra kara yoluyla Çorum'un İskilip ilçesine getirildi.

Saraçoğlu için İskilip Ulu Cami'de cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazı öncesi, Saraçoğlu'nun babası Ahmet Saraçoğlu ile ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu taziyeleri kabul etti.

Cenazeye katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Saraçoğlu ailesine başsağlığı diledi.

Erbaş, İslam'ın, barış, huzur ve kurtuluş dini olduğunu ve Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'de, "Dünyada, her yerde insanlar, birbiriyle barışık yaşasınlar, birbirlerinin haklarını gözetsinler" diye buyurduğunu hatırlattı.

"Bütün ülkelerin bu tür katillerin yapmış olduğu planlara engel olması gerekiyor"

Kur'an'da, "Kim bir kişiyi haksız yere öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibi olur" buyrulduğunu anımsatan Erbaş, şöyle devam etti:

"İşte biz bu ilkeleri tüm insanlığa açıklamaya çalışıyoruz. Almanya'da yaşadığımız bu acı olayda 9 insan bir katilin, bir İslam düşmanının, teröristin ya da onun arkasındaki birtakım mihrakların planları neticesinde hayatlarını kaybetmiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. Bütün ülkelerin bu tür planlar, bu tür katillerin yapmış olduğu planlara engel olması gerekiyor. Fatih kardeşimizin cenaze merasiminden sesleniyorum; bu tür olaylar devam ederse bundan sadece ölen insanlar ya da onların yakınları zarar görmez, herkes zarar görür. O mahallede yaşayan her insan, dini inancı, ırkı, milliyeti ne olursa olsun herkes zarar görür. Bunun bilinci içinde olmak gerekiyor."

"Bu olayların arkasında milleti birbirine düşürmeye çalışan aynı eller var"

Dünyada din düşmanlığına karşı bir önlem alınması gerektiğinin altını çizen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bu olayın yaşandığı başta Almanya olmak üzere yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı, cami düşmanlığı, camilere saldırı, bunlar için mutlaka tedbir alınması gerekiyor. Geçen yıl Yeni Zelanda'da bir olay yaşandı, bu sene Almanya'da. Yeni Zelanda'daki olayın hemen arkasından kiliselere saldırılar başladı. Öyle zannediyorum ki bu olayların arkasında milleti birbirine düşürmeye çalışan aynı eller var. Bizim inancımızda cami, kilise, havra, masum insanlar, inancı, ırkı ne olursa olsun hepsi masumdur, korunmuştur. Biz bunu anlatmaya devam edeceğiz."

Erbaş'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından Saraçoğlu'nun cenazesi, ilçe merkezindeki Hacıkarani Mezarlığı'nda, 10 yıl önce vefat eden annesi Narin Saraçoğlu'nun kabrinin yanına defnedildi.

Cenazeye, Saraçoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Part Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. 

(AA)

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