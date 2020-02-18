AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi

Seçim bölgesi olan İstanbul'dan Ankara'ya dönen TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın makam aracı, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında bir tır ile bariyerler arasına sıkıştı.

RÜMEYSA KADAK YARALANDI



Sağlık ekipleri, kazayı sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne olay yerinde müdahale etti.

(AA)