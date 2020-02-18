18 Şubat 2020 Salı 11:26:05 | Son Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 11:27:17
AK Parti Milletvekili Rümeysa Kadak trafik kazası geçirdi
TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Sakarya'da trafik kazası geçirdi. Kazayı sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak'a olay yerinde müdahale edildi.
Seçim bölgesi olan İstanbul'dan Ankara'ya dönen TBMM Katip Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak'ın makam aracı, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya çıkışı yakınlarında bir tır ile bariyerler arasına sıkıştı.
RÜMEYSA KADAK YARALANDI
Sağlık ekipleri, kazayı sıyrıklarla atlatan Rümeysa Kadak ile annesi, danışmanı ve şoförüne olay yerinde müdahale etti.
(AA)
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