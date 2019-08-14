Ağrı’da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü

Taşlıçay ilçesine bağlı Aras köyünde çıkan yangında, hayvancılık yapan köylülerden 9 aileye ait kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladıkları 110 ton ot, çıkan yangında küle döndü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Eleşkirt ve Ağrı Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, 4 saat süren yangın söndürme çalışmalarında otlardan iki parçayı söndürebildi. 9 parçadan oluşan 110 ton ottan 7 parçasının söndürülmesi ve yangının yakın mesafede bulunan diğer otlara bulaşmaması için Taşlıçay Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine takviye olarak gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İHA