Afyonkarahisar'da çocuklarda oluşan yanıkların nedeninin buz yaralanması olduğu ortaya çıktı

​10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1'inci ve 2'nci sınıf öğrencisi 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Çocuklar, aileleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında çocukların vücudundan ve okul bahçesindeki kardan alınan numuneler, incelenmek üzere Ankara Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi'ne gönderildi.

Hastanelerde tedaviye alınan çocuklardan 8'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Berat Sardoğan'a ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Uygulama Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nde bacağından alınan doku ile cilt nakli yapıldı. Greft ameliyatı ile Sardoğan'ın bacağından alınan sağlam doku, yara dokusunun üzerine nakledildi. Yarası bugün açıldı ve dokunun tuttuğu görüldü. Berat Sardoğan'ın birkaç gün içinde taburcu edileceği öğrenildi.

AFSÜ Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alpagan Mustafa Yıldırım, konuya ilişkin Demirören Haber Ajansı’na konuştu.