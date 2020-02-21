  • Bist 100
    115642
  • Dolar
    6,1076
  • Euro
    6,5935
  • Altın
    316,5960
İstanbul
2 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için flaş uyarı Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için flaş uyarı
Vergide uzlaşana yüzde 40 az ceza! 100 liradan 40 lira silinecek Vergide uzlaşana yüzde 40 az ceza! 100 liradan 40 lira silinecek
Koronavirüs için beklenen iyi haber geldi! Virüsün yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü Koronavirüs için beklenen iyi haber geldi! Virüsün yayılmasını sağlayan proteinin yapısı çözüldü
Bolivya'da Evo Morales'in mayıs genel seçimlerine katılmasına engel Bolivya'da Evo Morales'in mayıs genel seçimlerine katılmasına engel
Bahçelievler'de tekstil firmasında çıkan yangın söndürüldü Bahçelievler'de tekstil firmasında çıkan yangın söndürüldü
Adana'da boks makinesindeki paralar çalındı Adana'da boks makinesindeki paralar çalındı
Çin'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 2 bin 238'e çıktı Çin'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 2 bin 238'e çıktı
Komşu tartışmasında korkunç son! Komşu tartışmasında korkunç son!
Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu Hafter güçleri Trablus'ta sıvılaştırılmış gaz deposunu vurdu
ABD Dışişleri Sözcüsünden Esed'e tepki ABD Dışişleri Sözcüsünden Esed'e tepki
70. Berlin Film Festivali başladı 70. Berlin Film Festivali başladı
Senegal'in en büyük stadyumunu Türk şirketi inşa edecek Senegal'in en büyük stadyumunu Türk şirketi inşa edecek
Trump'ın iletişim güvenliğini sağlayan ajansın veri tabanına sızıldığı iddia edildi Trump'ın iletişim güvenliğini sağlayan ajansın veri tabanına sızıldığı iddia edildi
Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,3 trilyon lira Merkezi yönetim brüt borç stoku 1,3 trilyon lira
Almanya'daki ırkçı terörist saldırıdan 6 gün önce keşif yapmış Almanya'daki ırkçı terörist saldırıdan 6 gün önce keşif yapmış
Merkel ve Macron'dan Putin'e, İdlib'de çatışmaların son bulması çağrısı Merkel ve Macron'dan Putin'e, İdlib'de çatışmaların son bulması çağrısı
Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sorgusuna ait ifadesi ortaya çıktı Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili sorgusuna ait ifadesi ortaya çıktı
Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni
Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki Filistin'den İsrail'in Doğu Kudüs'teki yerleşim birimlerini genişletme kararına tepki
Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım konusunda Rusya'ya baskı çağrısı Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım konusunda Rusya'ya baskı çağrısı
KAIHLMUN’20 Prof. Dr. Gülnur AYBET’in konuşmasıyla başladı KAIHLMUN’20 Prof. Dr. Gülnur AYBET’in konuşmasıyla başladı
Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi Libya Parlamentosu'nun yeni başkanı seçildi
Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası Trump'ın eski danışmanı Stone'a 3 yıl 4 ay hapis cezası
Casusluk yaptığı iddia edilen sanığın hesabındaki para transferleri dikkat çekiyor Casusluk yaptığı iddia edilen sanığın hesabındaki para transferleri dikkat çekiyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Şubat 2020 Cuma 07:26:56 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 07:28:29

Adana'da boks makinesindeki paralar çalındı

Adana'da parkta bulunan bir boks makinesindeki paralar çalındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Zübeyde Hanım Parkı'ndaki bir boks makinesinin para kutusunun kapağını açmaya çalışan kişilerin olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaptıkları incelemede makinenin arka kısmındaki kutunun kapağının kırıldığını ve paraların çalındığını belirledi.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, hırsızlık şüphelilerinin olay yerinden bisikletle kaçtığını tespit etti.

Polis, eşkal bilgilerini belirledikleri kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

(AA)

EN ÇOK OKUNAN HABERLER