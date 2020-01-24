24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 19:24:59
'9. gezegen'de kayak keyfi
Kışın yolunun sürekli kapanması nedeniyle "9'uncu gezegen" olarak adlandırılan Van’ın Bahçesaray İlçesi'nde çocuklar, okulların yarıyıl tatilinde sokakları kayak pistine dönüştürdü.
Defalarca çıktıkları tepelerden daha hızlı kayabilmek için tahtadan yaptıkları kızakların altına plastik su boruları takan çocuklar, zaman zaman tehlikeli anlar yaşasalar da bu eğlenceden vazgeçmiyor.
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