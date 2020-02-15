  • Bist 100
    120151
  • Dolar
    6,0553
  • Euro
    6,5624
  • Altın
    307,2330
İstanbul
4 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kadir Şeker, kurtarmak istediği Ayşe Dırla ile öldürdüğü sevgilisini tanıyor muydu? Telefon kayıtları incelendi Kadir Şeker, kurtarmak istediği Ayşe Dırla ile öldürdüğü sevgilisini tanıyor muydu? Telefon kayıtları incelendi
Görenleri hayran bırakan görüntü! Erzincan -18'i gördü Girlevik Şelalesi dondu Görenleri hayran bırakan görüntü! Erzincan -18'i gördü Girlevik Şelalesi dondu
Türkiye'nin planı belli: Süpürme harekatı Türkiye'nin planı belli: Süpürme harekatı
CHP'li Özgür Özel'in 'Asalakları temizledik' sözlerine suç duyurusu CHP'li Özgür Özel'in 'Asalakları temizledik' sözlerine suç duyurusu
Efehan'a bir kardeş düşünen Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bir gecede 3 kutlama birden yaptı Efehan'a bir kardeş düşünen Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi bir gecede 3 kutlama birden yaptı
86 yaşındaki Çelebi Sağlam, kendisini hatırlamayan eşine aşkla bakıyor 86 yaşındaki Çelebi Sağlam, kendisini hatırlamayan eşine aşkla bakıyor
MİT TIR'ları kumpasının düğmesine Amerika'da basıldı MİT TIR'ları kumpasının düğmesine Amerika'da basıldı
Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag anlattı: Kule bizi 'inmeyin' diye uyarmadı Yardımcı pilot Ferdinant Pondaag anlattı: Kule bizi 'inmeyin' diye uyarmadı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 3 dilde 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan 3 dilde 'Yüzyılın İşgali: Tek Taraflı Planların Gölgesinde Filistin' kitabı
Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 98 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan Google'a 98 milyon lira para cezası
Rusya'da bir asker sevdiği kıza 16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı! Rusya'da bir asker sevdiği kıza 16 tankla evlilik teklif etti... Ordu kanalı yayınladı!
Numan Kurtulmuş: Bu millet FETÖ'yü de PKK'yı da darmadağın edecektir Numan Kurtulmuş: Bu millet FETÖ'yü de PKK'yı da darmadağın edecektir
Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle (Geniş özet Başakşehir-BJK maç sonucu) Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle (Geniş özet Başakşehir-BJK maç sonucu)
Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama: Yıkılan 7 katlı binanın enkazında yaşam belirtisi bulunamadı Vali Yerlikaya'dan flaş açıklama: Yıkılan 7 katlı binanın enkazında yaşam belirtisi bulunamadı
PKK'lı terörist HDP'li Mustafa Sarısaç'ın evinden çıktı PKK'lı terörist HDP'li Mustafa Sarısaç'ın evinden çıktı
Demokratlar arasındaki başkanlık yarışında Sanders önde Demokratlar arasındaki başkanlık yarışında Sanders önde
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı ABD ile Taliban arasında 7 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti
Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler Ege'de korkutan deprem! Merkez üssü Datça açıkları... Son depremler
Sergen Yalçın'ın ilk kaybı Sergen Yalçın'ın ilk kaybı
PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı PKK'lı teröristler 2 genç kızı dağa kaçırırken yakalandı
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Şubat 2020 Cumartesi 08:29:33 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 08:35:41

86 yaşındaki Çelebi Sağlam, kendisini hatırlamayan eşine aşkla bakıyor

86 yaşındaki Çelebi Sağlam, hastalığı nedeniyle sık sık hafıza kaybı yaşayan eşinin bütün işlerini yapıyor.

Yozgat'ta aşkın en güzel örneği yaşanıyor. 70 yıllık evli olan Fatma ve Çelebi Sağlam çifti her anlarını birlikte geçiriyor. Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle 6 yıldır hafıza kaybı sorunu yaşayan Fatma Sağlam'a eşi Çelebi Sağlam gözü gibi bakıyor.

Yürümekte de zorlanan eşinin her işini yaptığını anlatan Çelebi Dede, "Yemeğini yediriyorum, çayını demliyorum. Sobayı yakıyorum. Temizlik ve diğer işleri yapıyorum" dedi. Ve ekledi: "Yeniden dünyaya gelsem yine de eşimi seçerdim."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER