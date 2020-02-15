86 yaşındaki Çelebi Sağlam, kendisini hatırlamayan eşine aşkla bakıyor

Yozgat'ta aşkın en güzel örneği yaşanıyor. 70 yıllık evli olan Fatma ve Çelebi Sağlam çifti her anlarını birlikte geçiriyor. Beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle 6 yıldır hafıza kaybı sorunu yaşayan Fatma Sağlam'a eşi Çelebi Sağlam gözü gibi bakıyor.

Yürümekte de zorlanan eşinin her işini yaptığını anlatan Çelebi Dede, "Yemeğini yediriyorum, çayını demliyorum. Sobayı yakıyorum. Temizlik ve diğer işleri yapıyorum" dedi. Ve ekledi: "Yeniden dünyaya gelsem yine de eşimi seçerdim."



