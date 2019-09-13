80 yaşındaki teyzeye tecavüz etmeye çalışan alçak serbest bırakıldı

  • Bist 100
    103072
  • Dolar
    5,6899
  • Euro
    6,2986
  • Altın
    273,7990
İstanbul
18 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Reuters’a konuştu: S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız Başkan Erdoğan, Reuters’a konuştu: S-400 olayına girdiysek, F-35'lerde de önümüzün tıkanması halinde çaresine bakacağız
TSK ve MİT’ten dev operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi TSK ve MİT’ten dev operasyon! Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
AB ülkelerinden İran'a 'nükleer' uyarı AB ülkelerinden İran'a 'nükleer' uyarı
AK Parti ve MHP'nin "hayır" oyuna rağmen Antalya'da suya yüzde 20 zam yapıldı AK Parti ve MHP'nin "hayır" oyuna rağmen Antalya'da suya yüzde 20 zam yapıldı
BM, İdlib hastane saldırıları soruşturmasına 30 Eylül'de başlayacak BM, İdlib hastane saldırıları soruşturmasına 30 Eylül'de başlayacak
Ziraat Bankası ve VakıfBank kredi faizlerini indirdi Ziraat Bankası ve VakıfBank kredi faizlerini indirdi
"Türk Yıldızları" Eskişehir semalarında prova yaptı "Türk Yıldızları" Eskişehir semalarında prova yaptı
Van'da terör operasyonu Van'da terör operasyonu
TİM Başkanı Gülle: Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu çözeceğini düşünüyoruz TİM Başkanı Gülle: Faizlerdeki düşüşün, finansman konusunu çözeceğini düşünüyoruz
"PKK'ya DHKP-C'ye laf söyleyin dediğimizde tık yok" "PKK'ya DHKP-C'ye laf söyleyin dediğimizde tık yok"
Tacikistan, komşu ülkelere elektrik ihracatını artırdı Tacikistan, komşu ülkelere elektrik ihracatını artırdı
"Bu 13 seçimde AK Parti iktidar olmuşsa, milletimizin istediklerini hayata geçirdiğimiz içindir" "Bu 13 seçimde AK Parti iktidar olmuşsa, milletimizin istediklerini hayata geçirdiğimiz içindir"
Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi Sağlık Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildi
İsrail askerleri Gazze sınırında 15'i gerçek mermiyle 30 Filistinliyi yaraladı İsrail askerleri Gazze sınırında 15'i gerçek mermiyle 30 Filistinliyi yaraladı
Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Sanatçılardan Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını indirdi
Adana'da cinayet zanlısının evinin taşınmasında saldırı girişimi son anda engellendi Adana'da cinayet zanlısının evinin taşınmasında saldırı girişimi son anda engellendi
FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu FIBA Dünya Kupası'nda Arjantin finalde İspanya'nın rakibi oldu
AÖF yaz okulu sınavı yarın saat kaçta? AÖF yaz okulu sınavına girmek için gerekli belgeler AÖF yaz okulu sınavı yarın saat kaçta? AÖF yaz okulu sınavına girmek için gerekli belgeler
ABD'nin YPG/PKK-İranlı destekli grupların ticaretini kısıtladığı iddiası ABD'nin YPG/PKK-İranlı destekli grupların ticaretini kısıtladığı iddiası
FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında karar FETÖ'nün KOSGEB yapılanması davasında karar
Fas, ABD'den 209 milyon dolarlık mühimmat alımı yapacak Fas, ABD'den 209 milyon dolarlık mühimmat alımı yapacak
POMEM alımları ne zaman? POMEM PÖH alımı 2019 başvuru şartları haberimizde POMEM alımları ne zaman? POMEM PÖH alımı 2019 başvuru şartları haberimizde
Son Dakika: İş ve ticaret mahkemeleri arşivinde yangın Son Dakika: İş ve ticaret mahkemeleri arşivinde yangın

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Eylül 2019 Cuma 15:29:58 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 15:52:28

80 yaşındaki teyzeye tecavüz etmeye çalışan alçak serbest bırakıldı

Adana’da 80 yaşındaki kadının evine giren bir kişi, yaşlı kadına önce tecavüz etmeye çalıştı, sonra darp etti. Kadının bağırması sonucu kaçan zanlı, bir gün sonra yakalandı ancak çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesinde 9 Eylül gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre, kocası Hüseyin Altunöz 10 yıl önce ölen 6 çocuk, 14 torun ve 11 torun sahibi 80 yaşındaki Fatma Altunöz, bir süre komşularında oturduktan sonra tek başına yaşadığı evine döndü. Altunöz, namaz kılıp yattıktan kısa bir süre sonra yüzünde bir el hissetti. Gözünü açtığında karşısında bir adam gördü. Yaşlı kadın, çığlık atıp "yetişin komşular" diye bağırdı. Zanlı, kadının ağzına eliyle bastırarak bağırmasını önlemeye çalıştı. Daha sonra da kadına yumruk attı. Yaşlı kadın, zanlının elini ısırınca sinirlenen zanlı, hem taciz edip hem de yumruklamaya devam etti. Sağ elini oynatamayan kadın, buna rağmen zanlıya direnip bağırmaya devam etti. Bu sırada sokaktan sesler gelmeye başlayınca şahıs korkup kaçtı.

ZANLIYI JANDARMADA TEŞHİS ETTİ

Eve gelen mahalleli, yaşlı kadını kanlar içinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını hastaneye kaldırdı. Bu arada Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, mahalleden İ.M. adlı evli iki çocuk babası 54 yaşındaki bir şahsı gözaltına aldı. Bu arada, jandarma evde yaptığı çalışmada bir sigara izmaritini delil olarak alıp evde parmak izi çalışması da yaptı. Ayrıca yaşlı kadının o gün giydiği kıyafetlerden hem parmak izi hem de DNA örneği alınması için el konuldu. Yaşlı kadın taburcu olduktan sonra ilçe jandarma komutanlığına getirilerek burada zanlıyı teşhis etti. Ancak zanlı, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Sorusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sanık, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada evden alınan sigara, kadının kıyafetleriyle zanlıdan alınan DNA eşleştirmeye gönderildi.

"BEN SALAVAT GETİRDİKÇE VURDU"

Yaşlı kadın, zanlıyı çok net gördüğünü serbest kalmasına bir anlam veremediğini artık korkusundan evine gidemediğini belirterek, "Ben yatıyordum uyandım baktım karşımda biri oturuyor. Öpmeye çalıştı ben de itekledim. Ben bağırmaya çalıştım bana yine ’sus’ dedi ve bir tokat attı bana. Ben korkmuyorum dedim ve salavat getirmeye başladım. Salavat getirdikçe vurdu daha sonra ellerini ağzıma soktu ben de ısırdım parmaklarını. İmdat yetişin diye bağırınca kaçtı. Daha sonra komşularımız kazma, kürek ve silahlarını alıp bana yardıma geldiler. Bu dünya da herkes gibi ben de namusum için yaşıyorum. Ben o yaşın kadını mıyım. Gidecekse barlara ve pavyonlara gitsin. Benim evin kapısı bozuk, içeriden kilitleyemedim. Olaydan sonraki gün yakalandı teşhis ettim kendisini. Ben evime gitmek istiyorum ama korktuğum için gidemiyorum şu an kızımda kalıyorum. Bana ’çığlık atarsan seni yakarım’ dedi o yüzden çok korkuyorum" dedi.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ