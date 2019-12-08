8 Aralık Dünya Depresyon Günü mü? 8 Aralık Dünya Depresyon Günü sözleri haberimizde

Bugün 8 Aralık Dünya Depresyon Günü mü? merak ediliyor. Sosyal medyada her yıl 8 Aralık Dünya Depresyon Günü olarak kutlanıyor. Ancak kaynaklarda resmi olarak ilan edilmiş bir Dünya Depresyon Günü bulunmuyor. Sosyal medya kullanıcıları bu gün ile ilgili eğlenceli sözler ve karikatürler paylaşarak 8 Aralık Dünya Depresyon Günü'nü kutluyor. 8 Aralık Dünya Depresyon Günü olduğunu gören kimi vatandaşlar ise depresyon hakkında bilgi sahibi olmak için depresyon nedenleri ve tedavisi ile ilgili detayları araştırıyor.

8 ARALIK DÜNYA DEPRESYON GÜNÜ NEDİR?

Twitter günmeine düşen bu başlıkğın ardından sosyal medya kullanıcıları Dünya Depresyon Günü nedir? aramalarını yapmaya başladı. İnternet üzerinden yaptığımız araştırma sonucu 8 Aralık Dünya Depresyon Günü diye bir bilgi bulunamamıştır. Bir sosyal medya kullanıcısının açtığı bu başlığın Twitter'da gündem olması vatandaşları böyle birgün olduğunu sanmasına yol açtı. Kaynaklarda böyle birgünün olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktır.

8 ARALIK DÜNYA DEPRESYON GÜNÜ SÖZLERİ

Depresyon bir medeniyet hastalığıdır.Jean M. Twenge

İnsanlar köprü kuracakları yerde duvar ördükleri için yalnız kalırlar.

Depresyon nasıl bir şey diye sordu. Sen boğulurken etrafındaki herkesin nefes aldığını görmek gibi dedim.

Depresyon, üzüntü ve bazı durumlarda öfke veya yas gibi duyguları yaşamamak için ödediğimiz bedeldir. Zeynep Selvili Çarmıklı

Bir ömür boyu seninleyim desende istemem artık. Çünkü sen rüzgarın coşturduğu bir toz bulutusun. Bugün bana esersin yarın ellere.

Dost,depresyon günlerinde,senin iyi taraflarını alıp,üzerine yüzde otuz reklam abartısı katıp,seni sana satan başarılı bir pazarlamacıdır! Gülse Birsel

Gül filizlendiği günden itibaren güneşe aşıktır. Her ne kadar güneş her gece ayın görkemine kapılıp gülü bıraksa da, gül yıldızlara kanıp güneşi unutmaz

Değersiz olmanın nasıl bir şey olduğunu bilemezsin. Ne yaptığın kimsenin umurunda olmaz. Ben hayatımın her gününü bu şekilde yaşıyorum.

Hayatını beğenilme üzerine kuran insanların derininde, çoğu zaman dışarıdan fark edilemeyecek kadar iyi maskelenmiş bir depresyon yaşanır. Engin Geçtan

An gelir insan gülerken ağlarmış. Gözyaşları sel olup kalbine akarmış. Kahkaha bir maske derler bilir misin? İnsan sevdiğinden ayrılınca bu maskeyi takarmış.

Depresyon aslında bir gönül yorgunluğudur. Şifası; zencefilli şerbet içmek, akan su kenarına gitmek, deniz kenarına gitmek ve bu sayede Su sesini dinleyerek kendi içindeki iç sesin zannettiğin fısıltıları Su sesi ile durdurmaktır. Mustafa Kaya

Kitaplarda okuduğun depresyon kelimesine bir cankurtaran simidi gibi sarılırsın. Çünkü nedense hepimizde, maddi olsun, manevi olsun, bütün dertlerimize bir isim takmak merakı vardır, bunu yapamazsak büsbütün çılgına döneriz. Sabahattin Ali

DEPRESYON NEDİR?

Depresyon, en az 2 hafta süren duygu durum çökmeleridir. Duygusal olarak çöken hasta karamsarlaşmaya ve zihinsel olarak (kendine zarar verme dahil) kötü düşüncelerle meşgul olmaya başlar. Vücudunda ağırlık ve yavaşlama ortaya çıktığı için, davranışları da içe kapanma yönünde değişir. Gün içindeki gelip geçici moral bozulmaları depresyon olarak adlandırılmaz.

DEPRESYON NEDENLERİ?

Beyindeki kimyasal dengenin bozulması bu hastalığın oluşmasında önemli yer tutar. Beyinde bulunan seratonin ve noradrenalin adını verilen kimyasal maddelerin sinir hücreleri arasındaki sinaps ismi verilen boşluktaki miktarları azalır. Bu azalma, depresif bulguların ortaya çıkmasına neden olur. Kimi zaman kendiliğinden olan bu azalma, kimi zaman da bazı zorlayıcı yaşam olaylarından sonra gerçekleşir. Geçmişte yaşanan travmalar, kayıplar, üzüntü ve zorlanmalar, hala devam eden sorunlar, yeni ortaya çıkmış zorlayıcı yaşam olayları, düşük eğitim düzeyi, yoksulluk da depresyona neden olabilir.

Ailesinde depresyon olan kişi depresyon açısından risk altındadır, yani kalıtsallık bu hastalığın önemli nedenlerindendir.

Kadın cinsiyeti erkeklere göre daha fazla depresyona girme riski taşır. Bunun nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte hormonal, kadının günlük yaşamdaki yükünün fazla oluşu, sorumluluğunun artması, erkeklere göre psikiyatriye daha kolay başvurmaları erkeklerin depresyonlarında görülen alkol ve madde kullanımının depresyon tanısını koymayı geciktirmesi olabilir.

Hormonal bozuklukların içinde özellikle hipotiroidi (tiroid bezinin yavaş çalışması) önemli bir depresyon nedenidir. Tiroid hastalığı düzelen vakalarda depresyon da düzelebilir. Bazı vakalarda depresyon ilerler ve ağırlaşır. Bu durumda, tek başına hipotiroidi tedavisi yeterli olmaz.

Yas yaşayan bazı kişiler yas sürecinin beklenenden daha uzun sürmesi sonucunda depresyona girebilirler. Ağır düzeydeki kaygı bozukluklarında da bireysel ve sosyal yaşam bozulacağı için depresyon ortaya çıkabilir. Sosyal fobide depresyon görülme sıklığı %40’tır. Bu oran eş hastalanmanın (sosyal fobiye bağlı depresyon ortaya çıkması gibi) önemini vurgulaması açısından çarpıcıdır.

DEPRESYON TEDAVİSİ

Seratonin ve noradrenalin isimli kimyasal maddelerin miktarlarını düzenleyen antidepresanlar, bu hastalığın tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bazı vakalarda anksiyolitik (kaygı gidericiler), antipsikotik (psikotik belirtiye yönelik ya da tedavi güçlendirici olarak kullanılanlar), tiroid hormonu, lityum kullanılabilir. Kimi ağır vakalar yatarak tedavi edilir. Bunun dışında psikoterapi (özellikle bilişsel davranışçı psikoterapi) depresyon tedavisinde önemli yer tutar. Ancak bu terapi yöntemi tek seçenek değildir ve uygun olan vakalarda diğer terapi yöntemleri de tercih edilebilir. Kişinin keyif aldığı ve işlevselliğinin arttığı uğraşılar da tedavide yarar sağlar.

SONBAHAR DEPRESYONU

Yazın bitmesiyle birlikte güneşli günler yerini bulutlu ve yağmurlu günlere bırakmaya başladı. Güneşi daha az görmek, okulların başlaması, sorumlulukların artması, havaların serinlemesi kişilerde birtakım ruhsal sorunlar yaratabiliyor.

Hastalık başladığı zaman kişide enerji ve ilgi azalır veya kaybolur, suçluluk duyguları, konsantrasyon güçlüğü, iştah kaybı, mutsuzluk görülür. Duygusal olarak çökerler, her şeye üzülürler, hatta yaşama istekleri kaybolabilir. Ağlama sıklaşır, sıkıntı ve huzursuzluk vardır, hiç bir şeyden zevk alamaz olurlar, aktiviteleri azalır, işleri aksar, uykuları bozulur, cinsel istek azalır, kendilerini yorgun hissederler.