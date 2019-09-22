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22 Eylül 2019 Pazar 09:40:29 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 09:51:19

50 yıllık asfalt yol kazıldı, 'özel mülkiyettir' yazısıyla kapatıldı

50 yıllık asfalt yol kazıldı, "özel mülkiyettir" yazısıyla kapatıldı. Mersin’in Erdemli ilçesinde 50 yıldır kullanılan sıcak asfaltlı yol, özel mülkiyet gerekçesiyle iş makinesiyle kazılıp bahçeye dönüştürülmek üzere ağaçlandırıldı. Yolun "özel mülkiyettir" yazısıyla kapatıldığını ve iş makinesiyle söküldüğünü gören mahalle sakinleri şok oldu.

Erdemli ilçesindeki eski belde Tömük’ün Güney Mahallesi'nin yolu önce kumla yığınıyla kapatıldı, hafta sonunda ise iş makinesiyle kazdırılarak, bahçe kurulmak üzere fidan dikildi.

Sabah saatlerinde yolu kullanmak isteyen mahalle sakinleri yaklaşık 50 yıl önce imece usulü açılan asfalt yolun söküldüğünü, özel mülkiyettir yazısıyla kapatıldığını ve ağaçlandırıldığını görünce büyük şok yaşadı.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Çok, “Bu yolun 50 yıllık geçmişini biliyorum. Bu yolun kapanmasından dolayı millet çok rezil durumda. Servis gelemiyor, çocuklar okula gidemez oldu. Önümüz kış, yağmur çamur. Çocuklarımız rezil durumda yolumuzun açılmasını istiyoruz” dedi.

Ertuğrul Erbay da, “1 kilometrelik bir, 50 yıldır kullanılan bir yol. Bir sabah geldik yollar kapalı, her tarafı kapatmışlar, yollar deşilmiş vaziyette, birde fidan dikilmiş. Millet mağdur, buradan kimse geçemiyor” diye konuştu.

Yolun 50 yıl önce imece usulüyle ve fedakarlık gösterilerek açıldığını anlatan Halil Çoban ise "Her zaman kullandığımız yolun kapalı olduğun görünce şok olduk. Yani görülmemiş bir şey. Bu yerin bir yukarısı da bizim varislerimize ait. Yani aynısını biz de mi yapmamız gerekir. Komşu komşunun külüne muhtaç diye bir atasözü var. Bu adamlar bizim yerimizden geçmeyecek mi, biz ona ne yapacağız. Bizde mi aynı düşünelim. Biz öyle düşünemeyiz, çünkü içimizde bir insanlık hissi var. Eğer bizim yerlerden geçecekse bunlar kendisine bir helikopter alıp havadan geçsin” şeklinde konuştu.

Osman Kar adlı vatandaş ise “Bir an evvel yolumuzun açılmasını istiyoruz. Nasıl bir çözüm bulunacaksa bulunsun biz yolumuzdan geçelim. Acil bir durum olsa yangın olsa, hasta olsa kısa yolumuz kapalı” dedi.

Kazılmış yolu kullanmaya devam eden vatandaşlar yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

(İHA)

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