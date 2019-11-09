40 koyunu çalınan kadın gözyaşlarına boğuldu

Olay, Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde 7 Kasım'da saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre uzun yıllardır geçimini hayvancılıktan sağlayan Hasan Ali Akgül (64) ve Ayşe Akgül çiftinin 50 koyunundan 40'ı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktıklarında koyunlarının çalındığını fark eden çift, evlerinin çevresinde hayvanları aramaya başladı. Akgül çifti, bir süre sonra evlerinden yaklaşık 250 metre uzaklıktaki bölgede çalınan koyunlarından 10'unu buldu ve durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunup hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

17 YIL ÖNCE DE ÇALINMIŞ

Akgül çifti, 17 sene önce de 130 koyununun çalındığını ve benzer bir olayın başlarına tekrar gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Her gece koyunlarını kalkıp kontrol ettiğini fakat olayın gerçekleştiği gece uykuda kaldığınaı belirten Akgül, "O geceyi fırsat bilip iki saat içerisinde koyunlarımı çalıp götürmüşler. 50 koyunumuzdan 10 tanesini bulabildik. Bulduklarımızın arasında bir tane de kuzumuz var. Çalınan koyunların çoğu gebe koyunlardı" dedi. Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu söyleyen Akgül, dizlerinden hasta olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini ancak maddi imkansızlıklardan dolayı ameliyat olamadığını belirtti. Koyunlarını çalan hırsızlara gözyaşları içinde seslenen Akgül, "Ne olursunuz koyunlarımızı getirin bize iade edin" diye konuştu.

KUZU ANNESİNİ ARIYOR

Çalındıktan sonra bulunan kuzunun annesinin kayıp olduğunu vurgulayan Ayşe Akgül, "Olaydan sonra polise haber verdik. Onlara güveniyorum. Bir tane kuzu var. Aç bir şekilde bağırıyor, annesini arıyor. Onu görünce ciğerim parçalanıyor. Yetkililere sesleniyorum. Bize yardım edin. Bir tane oğlum var evlenecek. Çalınan koyunlarımız en azından 40 bin TL ederdi. Koyunlarımızın bir kısmını satıp ona düğün yaparız diyorduk. Şimdi o da kalmadı" dedi.

Yetkililerin olaya el atacağına ve kendilerine yardım edeceklerine inandığını söyleyen Hasan Ali Akgül ise maddi ve manevi olarak yıkıldıklarını ifade etti.

(DHA)