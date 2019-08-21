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21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:51:14 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:52:00

4 milyon 795 bin avroluk hırsızlıkla ilgili iki zanlı daha tutuklandı

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında iki zanlı daha tutuklandı.

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde 25 Haziran'da para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranırken geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yakalanan Mehmet Emin G, sorgusu için Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine getirildi.

Polis, Mehmet Emin G'nin ifadesi doğrultusunda Sedat Ç. ve Baran S'yi de merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Yapılan incelemede, üstünde sahte kimlik ve yaklaşık 30 bin lira bulunan Mehmet Emin G'nin, İstanbul'da gittiği barlarda yaklaşık 120 bin lira para harcadığı belirlendi.

Bir bara giderken gözaltına alınan şüphelinin, yük gemisiyle İtalya'ya kaçmayı planladığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Emin G. ve Baran S. tutuklandı, Sedat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, firari şüpheli Hasan B'nin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefi Burak E, iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalarak lüks otomobille kaçmış, araç PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan 24 şüpheliden aralarında Burak E'nin de olduğu 10'u tutuklanmış, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin, hırsızlığın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdıkları, Burak E'nin payına düşeni alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Polis, Burak E'nin, kuzeni Jale E. aracılığıyla kendisindeki paranın bir kısmını kardeşi Berkay E, kuzeni Tolga Y, evini kiraladığı eniştesi Hasan Y. ve arkadaşı Serdal K'ye dağıttığını belirlemiş, şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirilmişti.

Burak E'nin, sorumlu olduğu güvenlik görevlisi Cengiz K'ye 4 bankamatiğe eksik para yatırması talimatını verdiği tespit edilmişti. Cengiz K'nin de eksik yatırdığı 400 bin lirayı Burak E'ye verdiği belirlenmişti.

Mehmet Emin G. ise İstanbul'da polis ekiplerince yakalanmıştı. 

(AA)

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