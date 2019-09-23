360 ekranlarında yeni bir program daha! Yemek Bahane Hafta içi her gün 21.30'da 360 TV'de...

Hem yemek yaparım, hem de gönlümce eğlenirim diyorsanız bu yarışma tam da size göre... Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı'nın eğlenceli sunumu ile yarışmacılar bir yandan mutfaklarında yemek yaparken bir yandan da eğlenceli oyunlarla yarışacaklar.

Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı’nın eğlenceli sunumuyla ‘’Yemek Bahane’’ 23 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 21:30’da 360’ta!