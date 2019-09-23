23 Eylül 2019 Pazartesi 10:51:18 | Son Güncelleme: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:54:13
360 ekranlarında yeni bir program daha! Yemek Bahane Hafta içi her gün 21.30'da 360 TV'de...
Eğlence, yarışma, heyecan! 360 ekranlarında muhteşem bir program başlıyor! Yemek bahane, bu program şahane! 7’den 70’e herkes ekran başına!
Hem yemek yaparım, hem de gönlümce eğlenirim diyorsanız bu yarışma tam da size göre... Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı'nın eğlenceli sunumu ile yarışmacılar bir yandan mutfaklarında yemek yaparken bir yandan da eğlenceli oyunlarla yarışacaklar.
Lokman Dağ ve Tuğba Akıncı’nın eğlenceli sunumuyla ‘’Yemek Bahane’’ 23 Eylül Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün 21:30’da 360’ta!
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