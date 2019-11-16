Gaziantep'te, merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları meyvesini verdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan mühendis Küçükcan'a 33 saat sonra yaralı olarak ulaşıldı.

Gaziantep'te cami inşaatında çöken iskelenin altında kalan ve yaklaşık 33 saattir aranan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'a yaralı olarak ulaşıldı.