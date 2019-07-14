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14 Temmuz 2019 Pazar 11:07:38 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:43:30

15 Temmuz yarın bankalar açık mı, eczaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi?

15 Temmuz yarın bankalar açık mı, eczaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türkiye 15 Temmuz 2016 tarihinden beri 15 Temmuz tarihini Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olarak kutluyor. Bu önemli günde tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz anılıyor. Büyük bir demokrasi zaferi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik günü büyük bir demokrasi örneği olarak tarihe yazılmıştır. Bu zaferi kutlamak için her yıl çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Peki, 15 Temmuz'da ne olmuştu? 15 Temmuz önemi nedir? İşte 15 Temmuz'a dair tüm merak edilenler...

15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak tanıtan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin yıldönümü için heyecan dorukta. Büyük bir demokrasi zaferinin yaşandığı bu özel gün her yıl çeşitli etkinlikler ve törenler ile kutlanıyor. 15 Temmuz gecesi demokrasiyi savunan şehitlerimizi anmak için çeşitli programlar yapılıyor. Peki, 15 Temmuz yarın bankalar açık mı, eczaneler açık mı? 15 Temmuz resmi tatil mi? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor... 

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? 

15 TEMMUZ YARIN BANKALAR AÇIK MI? 

15 Temmuz resmi tatil olduğundan dolayı bankalar o gün açık olmayacak. 15 Temmuz'da hastaneler açık olacak ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. 

15 TEMMUZ ECZANELER AÇIK MI?
15 Temmuz'da eczaneler resmi tatil kapsamında kapalı olacak ve yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, TBMM'de alınan karar niteliğinde resmi tatil olması kararlaştırılmıştır. 15 Temmuz 2016 yılından itibaren resmi tatil olarak ilan edilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti.
TBMM'de 15 Temmuz tarihinin resmi tatil olarak ilan edilmesiyle ilgili karar şöyleydi;

MADDE 1- (1) Ankara İline bağlı “Kazan İlçesi”nin adı “Kahramankazan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 17.3.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve 1 Mayıs günü” ibareleri “,1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü” olarak ve birinci fıkrasının (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü tatilidir.”

15 TEMMUZ’DA NE OLDU?

15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde örgütlenmiş olan FETÖ, savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve çılgın yeni bir darbe girişiminde bulunmuştur. Sokakta darbeye karşı çıkan vatandaşların üzerine tankları sürmüştür. Ankara ve İstanbul’da, Cumhurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve kamu binaları ile darbeye karşı çıkan insanları savaş uçaklarıyla bombalayan FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da suikast girişiminde bulunmuştur. Darbe girişimi halkın ve devletin diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısız olmuştur. 

Darbe girişimi başarılı olsaydı, binlerce masum insan hayatını kaybetmiş, demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve Fetullah Gülen’in sapkın dini görüşleri ekseninde askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun bütün kesimleri; siyasal partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle karşı koymuşlardır. Gelinen noktada kanlı darbe girişimi bastırılmış, devlet kurumları büyük oranda olağan işleyişine dönmüştür

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