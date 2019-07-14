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14 Temmuz 2019 Pazar 11:39:50 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:42:51

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi olacak?

15 Temmuz toplu taşıma bedava mı? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi olacak? soruları tüm vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Büyük demokrasi zaferinin yarın yıldönümü. Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz resmi tatil olarak her yıl kutlanıyor. 15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Mill Birlik Günü adıyla 2017'de resm tatil olarak ilan edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.

15 Temmuz tarihi, darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anmak amacıyla Demokrasi ve Millî Birlik Günü adıyla 2017'de resmî tatil olarak kabul edildi. Bu kapsamda yarın resmi tatil olacak.  Kamu kuruluşları çalışanları bir gün resmi izin yapacaklar. Bazı özel sektörlerde tatil ilan edilirken, bazı özel sektörler de normal mesai devam edecekler. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan 15 Temmuz'da toplu taşıma bedava mı? Yarın otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve tramvay ücretsiz mi olacak? İşte tüm vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyorlar... 

15 TEMMUZ YARIN BANKALAR AÇIK MI?

15 TEMMUZ TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI? 
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarının 15 Temmuz'da ücretsiz hizmet vermesini kabul etti.
Halkın, 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü düzenlenecek olan etkinlik ve anma programları ile benzeri organizasyonlara rahatlıkla iştirak edebilmeleri için 15 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz günü 2019 Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu ulaşım araçlarında ücretsiz yolculuk yapılabilmesine olanak sağlanması talep edildi.

Teklif, Hukuk-Plan ve Bütçe ile Temel Haklar Komisyonu'nda olumlu bulunarak Meclis'e havale edildi. Meclis'te görüşülen teklif, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından oylamaya sunuldu.

Tüm üyelerinin oylarıyla kabul edilerek Meclis'ten geçen karara göre, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00 ile 16 Temmuz Salı günü saat 06.00 arasında istanbulkart entegrasyonuna dahil olan tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

15 TEMMUZ’DA MARMARAY ÜCRETSİZ OLACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk milletinin demokrasiye olan inancıyla büyüklüğüne yaraşır bir şekilde hareket ederek tarihin gurur dolu sayfalarına destan yazarak yenisini eklediğini anımsattı.

Darbe girişiminin olduğu gece, halkın bütün siyasi görüşlerini, farklılıklarını, yaşam biçimlerini, inançlarını, kıyafetlerini, görüşlerini, aidiyetlerini bir kenara bırakarak, omuz omuza darbe girişimine karşı durduğunu dile getiren Turhan, hainlerin doğrulttuğu namluların karşısında göğsünü siper ettiğini vurguladı.
Turhan, 15 Temmuz şehitleri gibi kahramanlar var olduğu sürece bu millet ve devletin ilelebet payidar kalacağının altını çizerek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenler düzenleneceğini söyledi.

Söz konusu törenler dolayısıyla 15 Temmuz günü Marmaray trenlerinin karşılıklı olarak 15 dakikada bir yapılacağını belirten Turhan, saat 08.00’den itibaren Halkalı’dan Gebze’ye giden trenlerin saat 10.00’dan itibaren Gebze’den Halkalı’ya giden trenlerin ise 10 dakika aralıklarla saat 23.50’ye kadar işleyeceğini kaydetti.

Bakan Turhan, Gebze-Halkalı arasındaki son trenin her iki yönden 23.50’de kalkacağını ifade etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz’da saat 06.00’dan 16 Temmuz saat 05.59’a kadar tüm Marmaray trenlerinin İstanbul gelindeki diğer toplu ulaşım vasıtaları gibi ücretsiz olacağını bildiren Turhan, “Ayrıca mevcut 142 seferimize ilaveten 75 adet ilave sefer koyuldu. Günlük 433 bin 952 olarak sunulan yolcu kapasitesi ise 229 bin 200 kişi artırılarak, 663 bin 152 kişiye yükseltildi.” diye konuştu.

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