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09 Kasım 2019 Cumartesi 18:07:22 | Son Güncelleme: 09 Kasım 2019 Cumartesi 18:08:07

10 çocuğu ve 79 torunuyla 100 yaşına girdi

Sakarya’da yaşayan Ethem Ekşi, 100’üncü yaşını çocukları ve torunlarıyla kutladı. Ethem Ekşioğlu’nun oğlu Birol Ekşioğlu yaptığı açıklamada, Babam bilge bir insan. Tam bir Türk bilgesi dedi.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaşayan Ethem Ekşioğlu 100 yaşına girdi. 10 çocuğu bulunan ve 79 torunu bulunan Ekşioğlu için evinde çocukları ve torunları doğum günü sürprizi yaptı.

En büyük çocuğu 76 yaşında olan Ethem Ekşioğlu’nun torunun torunu ise 3 aylık olduğu öğrenildi.

Gerçekleşen sürpriz doğum gününde 100 yaşındaki Ekşioğlu doğum pastasını keserek türkü söyledi.

TAM BİR TÜRK BİLGİSİ

100 yaşındaki Ethem Ekşioğlu’nun oğlu Birol Ekşioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Babam 100 yaşında ve 10 tane çocuğu var. 10 çocuktan 79 tane torunu var. 2 torunundan da torunu var. 1920 doğumludur. Biz Ekşioğlu sülalesinin mensubuyuz. Sülalemiz baya kalabalıktır. En büyük çocuğu olan ablam şuan Rize’de kalıyor. En büyük ablam 77 yaşında, en küçük torunun torunu 4 aylıktır. Torunlarının bir kısmı İstanbul’da, bir kısmı ise Rize’de bir kısmı da buradadır. Aslında babamın doğum günü bundan bir hafta önce düzenleyecektik.

Babam küçük bir rahatsızlık geçirdi. Babam bilge bir insan. Tam bir Türk bilgesi. Matematik, Fizik, Edebiyat bilgisi olan bir insandır” dedi.

ONU ÇOK SEVİYORUM

Dedesini çok sevdiğini söyleyen torunu Mert Ethem Ekşioğlu ise yaptığı açıklamada, “Az önce büyükbabamla konuşuyordum. Elindeki çiçeği kime vereceğini düşünüyordum. Sordum bir şey diyemedi. Onun 100 yaşına kadar gelmesini heyecanla bekliyordum ve sonunda 100 yaşına geldi. Bu beni çok mutlu etti. Onu çok seviyorum” diye konuştu.

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