1 tonluk tespih, Guinness yolunda

Seyhan ilçesindeki Karasoku Mahallesi’nde yer alan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olma özelliği taşıyan tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Vakıflar Çarşısı’na restorasyon sonrası yaklaşık bir hafta önce Tespihçiler Çarşısı açıldı. 17 yıllık tespihçi Nasır Fidan ile ailesinin 400 bin TL maliyetle hazırladığı 1 ton ağırlığındaki tespih de çarşının ortasında sergilenmeye başladı.

ÖZEL GÜVENLİK KORUYOR

Fidan ailesinin tespihçilik zanaatinde ikinci kuşak temsilcisi İzzettin Fidan, tespihi imal etmek için 3 ay gece gündüz çalıştıklarını anlattı. Tespihin imamesinin 70 kilo, her bir taşının ise 25 kilo olduğunu kaydeden Fidan, “Tespihimiz 33 taştan oluşuyor ve 3 tane de yedeği var. Kehribar olduğu için yapımı çok zor oldu. Şu an dünyadaki en büyük tespih olduğunu düşünüyoruz ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girmesi için başvuruda bulunduk. Dünyada eşi benzeri olmayan bu tespihin daha büyüğünün de yapılamayacağını düşünüyoruz. Bizi destekleyen Adana Valiliği’ne de teşekkür ediyoruz. Çarşımıza, Adanamız’a ve ülkemize bu tespihi kazandırdık. Manevi değerinin yanı sıra maddi değeri de çok fazla. Tespihin güvenliğini sağlamak için de gece ayrıca bir güvenlik görevlisi daha görevlendirdik. Bir görevli çarşıda güvenliği sağlıyor, bir görevli de gece tespihin başında bekliyor” dedi.

Fidan, tespihe yerli ve yabancı turistlerin ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, ilerleyen günlerde tespihin şık bir standa yerleştirileceğini, vatandaşların daha güzel fotoğraf karesi yakalayabileceklerini sözlerine ekledi. Öte yandan, tespihin rekor olarak tescillenebilmesi için Guinness görevlileri ilerleyen aylarda kente gelip noter huzurunda ölçümler yapacak.