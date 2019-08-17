  • Bist 100
    95734.2
  • Dolar
    5,5848
  • Euro
    6,2105
  • Altın
    270,7600
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Hong Kong'da protestolar devam ediyor Hong Kong'da protestolar devam ediyor
Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i itibar istiyor Osmanlı torunları geç kalınmış iade-i itibar istiyor
Sadi Çilingir yoğun bakımda Sadi Çilingir yoğun bakımda
Zaharova’dan Bolton’ın hırsızlık suçlamalarına yanıt: Boş bir vaktimde ABD’nin kimlerden, neler çaldığını sayacağım Zaharova’dan Bolton’ın hırsızlık suçlamalarına yanıt: Boş bir vaktimde ABD’nin kimlerden, neler çaldığını sayacağım
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandı
Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı Kocaeli'de dolu yağdı, TEM yolu kapandı
Kuru incirde verim ve kalite yüz güldürdü Kuru incirde verim ve kalite yüz güldürdü
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Depremi durdurmaya değil ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: Depremi durdurmaya değil ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor
Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti Hasankeyf-2 Köprüsü'nün iki yakası birleşti
İlk hac kafilesi yurda döndü İlk hac kafilesi yurda döndü
Lukaku aşırı kiloları yüzünden maç kadrosunda yok Lukaku aşırı kiloları yüzünden maç kadrosunda yok
Bredan Rodgers Çağlar Söyüncü'yü göklere çıkardı Bredan Rodgers Çağlar Söyüncü'yü göklere çıkardı
Kemal Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de biz niye yokuz Kemal Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de biz niye yokuz
Komşusunun darp ettiği genç kız: 'Korkuyorum' Komşusunun darp ettiği genç kız: 'Korkuyorum'
Şaşkına çeviren olay! Karşısında görünce çığlık attı Şaşkına çeviren olay! Karşısında görünce çığlık attı
Koalisyon güçleri askeri uçuşlarla ilgili talimatlara uyacak Koalisyon güçleri askeri uçuşlarla ilgili talimatlara uyacak
Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekiliyor Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi Aden'de ele geçirdiği yerlerden çekiliyor
Ağrı'da yürek burkan kaza: Damatlık almak için yola çıkan kardeşler hayatını kaybetti Ağrı'da yürek burkan kaza: Damatlık almak için yola çıkan kardeşler hayatını kaybetti
Sanatçı Özer, perküsyondan yankılanan Türk ezgilerini Avrupa'da duyuracak Sanatçı Özer, perküsyondan yankılanan Türk ezgilerini Avrupa'da duyuracak
Yer Karaköy: Göle dönen yola oltasını salladı Yer Karaköy: Göle dönen yola oltasını salladı
Arsenal Premier League'e 2'de 2'yle başladı Arsenal Premier League'e 2'de 2'yle başladı
Adana’da havadan düşen yorgun mermi otomobilin camına zarar verdi Adana’da havadan düşen yorgun mermi otomobilin camına zarar verdi
Corriere dello Sport'a Emre Can tepkisi! Corriere dello Sport'a Emre Can tepkisi!
Türkiye'nin ilk ve tek çocuk kemik iliği merkezi 2020 yılında hizmete girecek Türkiye'nin ilk ve tek çocuk kemik iliği merkezi 2020 yılında hizmete girecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 16:53:22 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 17:45:05

Kemal Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de biz niye yokuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok?" dedi. Oysa Yavuz ve Fatih sondaj gemilerimizle Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma gemimiz deniz kuvvetlerimiz korumasında aylardır Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama çalışması yapıyor.

Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından, Yavuz sondaj gemisini de Karpaz yarımadasının güneyine intikal ettirerek Türkiye bölgede önemli bir hamle yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELERDEN HABERİ Mİ YOK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok?" dedi. 

DOĞU AKDENİZ'DE HANGİ ENERJİ ŞİRKETLERİ FAALİYET GÖSTERİYOR?

Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve gaz arama faaliyetleri ise bölgenin aktörleri arasındaki dengelerin yeniden belirlenmesini gündeme getirdi.

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren başlıca şirketler arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ABD'li Exxon Mobil ve Noble, Fransız Total, İtalyan Eni, Güney Koreli Kogas, Katar Petroleum, İngiliz BG ile İsrailli Delek ve Avner firmaları yer alıyor.

TÜRKİYE BÖLGEDE ARAMA FALİYETLERİ YÜRÜTÜYOR MU?

Türkiye bölgede aktif olarak Fatih sondaj gemisiyle KKTC'nin ruhsat verdiği A,B,C,D,E,F,G olarak adlandırılan alanlarda sondaj ve arama faaliyetlerini yürütüyor. Söz konusu alanlar KKTC'nin kendi münhasır ekonomik sınırları içinde yer alıyor. Ayrıca Fatih'in yanı sıra Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz da bölgeye ulaştı.

Zaharova'dan Bolton'un hırsızlık suçlamasına yanıt: ABD'nin neler çaldığını sayacağım
Kemal Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de biz niye yokuz
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Eminönü Yeraltı Çarşısı sular altında
Galatasaray altyapısından Bayern'e
Türkiye'de bir ilk ve tek! Çocuk kemik iliği merkezi 2020 yılında hizmete girecek
İstanbul'da tüm vapur seferleri iptal edildi
6 yaşındaki oğlunu "Cennete gitsin" deyip gölete attı
Galatasaray'da korkutan FFP engeli
Oğullarının öldüğüne inanamayıp kendileri de kalp masajı yaptı
ABD'den Müşterek Harekat Merkezi açıklaması
Türkiye'nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği
Adnan Oktar bakın kimi dolandırmış!
Riza Durmusi’de anlaşma yakın
Yargıtay'dan sigara kararı! İşinden oldu
Fiyatlar kalıcı olarak düşecek! İşte 10 aşamalı plan
Kendisine çarpan taksi şoförüne tükürünce hastanelik oldu
Caniye ödül gibi ceza
Monaco’ya veda maçı
Hakkari'de PKK'ya ağır darbe!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ