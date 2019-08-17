Kemal Kılıçdaroğlu: Doğu Akdeniz'de biz niye yokuz

Fatih sondaj gemisi ve Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından, Yavuz sondaj gemisini de Karpaz yarımadasının güneyine intikal ettirerek Türkiye bölgede önemli bir hamle yaptı.

KILIÇDAROĞLU'NUN DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELERDEN HABERİ Mİ YOK?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısı'nda "Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok?" dedi.

DOĞU AKDENİZ'DE HANGİ ENERJİ ŞİRKETLERİ FAALİYET GÖSTERİYOR?

Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz'de yürüttüğü petrol ve gaz arama faaliyetleri ise bölgenin aktörleri arasındaki dengelerin yeniden belirlenmesini gündeme getirdi.

Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren başlıca şirketler arasında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), ABD'li Exxon Mobil ve Noble, Fransız Total, İtalyan Eni, Güney Koreli Kogas, Katar Petroleum, İngiliz BG ile İsrailli Delek ve Avner firmaları yer alıyor.

TÜRKİYE BÖLGEDE ARAMA FALİYETLERİ YÜRÜTÜYOR MU?

Türkiye bölgede aktif olarak Fatih sondaj gemisiyle KKTC'nin ruhsat verdiği A,B,C,D,E,F,G olarak adlandırılan alanlarda sondaj ve arama faaliyetlerini yürütüyor. Söz konusu alanlar KKTC'nin kendi münhasır ekonomik sınırları içinde yer alıyor. Ayrıca Fatih'in yanı sıra Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz da bölgeye ulaştı.